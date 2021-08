“No olvidemos al corrupto”: Riva Palacio señaló al fiscal general de “proteger” a Emilio Lozoya (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Ricardo Anaya y Carlos Treviño fueron citados a declarar ante la Fiscalía General de la República por supuestos sobornos entregados por Emilio Lozoya en beneficio de la Reforma Energética, pero no prosperó el plan encabezado por Alejandro Gertz Manero.

En este contexto, el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que se trazaron las cosas para “citarlos a comparecer en un reclusorio, y en fast track abrirles un proceso, girarles una orden de aprehensión y encerrarlos por tiempo indefinido”.

Sin embargo, redactó para el diario Eje Central, las cosas no han salido como se planearon, pero mientras unos son acusados, el presunto artífice de los sobornos, Emilio Lozoya, continúa en prisión domiciliaria con otra prórroga que podría culminar en un acuerdo reparatorio.

Riva Palacio aseguró que los llamados a Ricardo Anaya y Carlos Treviño fueron intentos para darle crédito a la lucha contra la corrupción de López Obrador en su Tercer Informe de Gobierno (Foto: Captura de pantalla / Twitter @RicardoAnayaC)

Por lo anterior, consideró que la jugada pudo tratarse de un intento por darle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un dato contundente sobre la lucha contra la corrupción que prometió emprender desde su campaña, y que destacaría durante su Tercer Informe de Gobierno.

Además, aseveró que el fiscal Gertz Manero busca esconder a toda costa al supuesto corrupto, Emilio Lozoya, quien tiene testimonios en su contra por parte de altos mandos de Odebrecht que consumaron y confesaron los sobornos.

“Lozoya es sobre el único que hay evidencias en Brasil y Estados Unidos, donde se ventiló el Caso Odebrecht por corrupción en 11 países, que recibió dinero de la empresa, algo convenientemente soslayado por Gertz Manero”, escribió el periodista.

Emilio Lozoya podría llegar a unt rato con la FGR (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

El análisis de Riva Palacio dicta que la negociación fue cambiar acusaciones contra funcionarios mexicanos a cambio de obtener impunidad, por lo que han dado “toda clase de facilidades a Lozoya”

“Gertz Manero, que le ha dado toda clase de facilidades a Lozoya, ha ignorado la documentación internacional sobre la corrupción de Odebrecht, porque se quedaría sin caso”, consideró.

Por último, el periodista concluyó para Eje Central que hasta el momento no existen evidencias sólidas por parte de Lozoya, y a su vez, el Fiscal General “se ha embarcado en un discurso público contrario a esa realidad que no termina de cuadrar y que choca con las declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht que señalan que a quien hoy protege, es el corrupto”.

El excandidato presidencial Ricardo Anaya salió de México el 25 de julio (Foto: EFE/Mario Armas/Archivo)

Ricardo Anaya, por su parte, abandonó México desde el Aeropuertos de Tamaulipas, de acuerdo con el comunicado oficial del Instituto Nacional de Migración (INM) en las redes sociales.

Revelaron que el diputado, quien recibió un citatorio para comparecer ante la FGR por supuestos sobornos, salió del país en un vuelo privado desde el pasado 5 de julio de 2021.

Además, las autoridades del INM, a cargo de la Secretaría de Gobernación, aseguraron que por el momento, ninguna autoridad ha solicitado una alerta migratoria a nombre de Ricardo Anaya Cortés.

Por otra parte, fuentes judiciales reportaron a Infobae México que el miércoles 25 de agosto, que fue deferida la audiencia contra el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina.

La razón que emitió el juez del Centro de Justicia Penal Federal Antiplano, en Almoloya de Juárez en el Estado de México, fue que se notificó con poca anticipación, por lo cual decidió aplazar el proceso penal para el martes 7 septiembre a las 16:00 horas.

La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó un proceso contra Treviño Medina por su posible participación en asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita

