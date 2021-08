Diputada del PRI denunció golpes y robos por parte de la policía de CDMX tras ataque a alcaldes electos

La diputada local Tania Larios aseguró que fue agredida por policías capitalinos (Foto: Twitter/@TaniaLariosMX)

Las denuncias después del altercado a las afueras del Congreso de la CDMX siguen saliendo a la luz, en esta ocasión la diputada local electa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Larios, señaló que fue “testigo del autoritarismo y la represión de un gobierno intolerante”.

No obstante, su caso está teniendo repercusión en redes sociales debido a que aseguró que, presuntamente, fue víctima de violencia y de robo por parte de las autoridades policiacas.

“Los policías de la Ciudad de México me electrocutaron, me golpearon en las costillas y me robaron mi celular por haber documentado sus agresiones. Nos lastimaron pensando que eso bastaría para callarnos, están equivocados”, sentenció.

La secretaria del PRI CDMX pidió que se inicien prontamente las investigaciones (Foto: Twitter/@TaniaLariosMX)

Por medio de una carta que compartió en sus redes sociales, la secretaria general del PRI capitalino acusó al gobierno de la Ciudad de México de haber enviado más de 500 granaderos, mismos que atacaron “con lujo de violencia y brutalidad” a ellas y los nueves alcaldes electos.

“Nuestra presencia siempre fue en paz, en el marco del respeto y de la plena libertad de acudir a un edificio público. Contrario a esto, al llegar encontramos una barrera de 500 granaderos, quienes con lujo de violencia y brutalidad nos ataron”, expresó en la misiva.

Foto: @lialimon / Twitter

Relató que como diputada local electa decidió a acompañar a los alcaldes electos de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) a la conferencia de prensa que llevan a cabo cada lunes, la del día de hoy se desarrolló en la plazoleta del Museo Nacional de Arte (MUNAL).

Continuó su relato dando a conocer y acusando a las autoridades capitalinas de haber cometido violación a los derechos humanos fundamentales, así como sus derechos políticos.

“Esto no fue solo un ataque en contra de alcaldes, diputados o concejales, fue un ataque en contra de la democracia, de la libre manifestación y del pensamiento diferentes”, continuó en su denuncia pública.

Lia Limón recibió un fuerte golpe en la nariz y Tabe también denunció golpes y descargas eléctricas en los altercados a las afueras del Congreso de la CDMX (Fotos: Twitter)

“¿Cuál es el miedo de este gobierno?, ¿cómo justificarán este ataque?”, continuó cuestionando el actuar de las autoridades capitalinas, especialmente a la Secretaría de Gobierno, encabezada por Martí Batres.

Aseveró que los hechos que hoy vivió no cesarán su deseo de seguir trabajando en pro de sus ideales, ya que seguirá levantando la voz, denunciando las agresiones y “luchando en contra de este sistema podrido”.

“La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México fue la responsable de este gravísimo ataque. Den la cara, no se escondan ni pretendan negar lo que todos vimos y vivimos, todo está documentos y evidenciado. Tendrán que dar la cara”, señaló.

Por último, aseguró que las y los miembros del gobierno se han vuelto unos “torturadores de la democracia”, ya que solo a través del “escudo y el garrote” es como les gusta establecer la justicia.

La priista aseguró que el gobierno ha vuelto a la CDMX un "núcleo de la violación de derechos y libertades" (Foto: Twitter/@TaniaLariosMX)

Minutos más tarde, compartió otro tuit acompañado por una fotografía donde se le puede ver en los hechos ocurridos a las afueras del Congreso de la capital.

“Convirtieron a la CDMX en el núcleo de la violación de derechos y libertades; quieren callar a golpes lo que no pueden demostrar con resultados. Lo más graves es que corra la sangre, lo más grave es que el escudo y el garrote se conviertan en los torturadores de la democracia”, escribió Larios.

En tanto, pidió a las autoridades iniciar una investigación a fondo y se sancione a los responsables de “este cobarde ataque”.

SEGUIR LEYENDO: