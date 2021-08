“Cumplimos”: AMLO aseguró que su gobierno ha apoyado a los jóvenes

El presidente López Obrador aseguró que durante sus tres primeros años de gobierno ha apoyado a los jóvenes (Foto: Gobierno de México)

Como parte del recuento de sus logros al frente de la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha apoyado a los jóvenes, tal como lo prometió en campaña.

A través de un video de medio minuto, el mandatario recordó que mientras en sexenios anteriores se les llamaba despectivamente “ninis”, hoy tienen garantizado el derecho al estudio y trabajo. Así pues, entre los aciertos de su administración destacó la beca que reciben 400,000 estudiantes universitarios de familias pobres, a quienes se otorga 2,400 pesos mensuales.

En cuanto a su programa “Jóvenes construyendo el futuro”, mencionó que un millón 800,000 personas de este grupo de edad están trabajando como aprendices.

“Lo único que hicieron por los jóvenes fue llamarles de manera despectiva ‘ninis’. Ahora se les garantiza el derecho al estudio y al trabajo. Hechos, no palabras.

Dijimos que íbamos a atender a los jóvenes y cumplimos: 4 millones de estudiantes de preparatoria tienen beca, 400 mil estudiantes de nivel universitario de familias pobres reciben 2,400 pesos mensuales, un millón 800 mil jóvenes están trabajando como aprendices. Hechos no palabras”, manifestó.

Al respecto de los tres primeros años de gobierno, el presidente mostró su libro "A la mitad del camino" (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

El presidente López Obrador también resaltó como aciertos la creación del Gas para el Bienestar y el cambio de la política económica para beneficiar a los pobres. Asimismo, afirmó que en su administrador ha imperado la honestidad y que “ya no hay ladrones en Palacio Nacional”.

Al respecto de los tres primeros años de gobierno, el presidente utilizó unos minutos de su conferencia de prensa matutina del pasado 30 de agosto para presentar su nuevo libro A la mitad del camino.

<i>“</i>También, antes de abrir para preguntas y respuesta, otra información. Miren, ya salió A la mitad del camino. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en dos años nueve meses”

Cabe recordar que uno de sus capítulos detalla la relación que el tabasqueño entabló con su ex homólogo estadunidense, Donald Trump.

El presidente Donald Trump y López Obrador (Foto: Bloomberg)

Así lo confirmó en la mañanera del pasado 26 de agosto: “Un capítulo lo dedico a describir cómo fue (su relación) con el presidente Donald Trump. Todo lo que se trató y ahí va a quedar claro cuál es nuestra política y cómo, afortunadamente, con el presidente Biden hemos podido entendernos”, detalló.

López Obrador dedicó la obra a sus adversarios y les aseguró que “no se van a aburrir”. En tanto, detalló que en el tercer capítulo abordará la conformación del “bloque conservador” que quiere frenar la Cuarta Transformación.

“Lo recomiendo, en especial lo recomiendo a nuestros adversarios, para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo.

La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, y aquí está el pensamiento y aquí está la acción. Entonces, les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aun cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante. No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia”, agregó.

El presidente López Obrador también resaltó como aciertos la creación del Gas para el Bienestar y el cambio de la política económica para beneficiar a los pobres (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

El cuarto y último capítulo hablará sobre cómo ve el futuro, así como una reflexión de si al final de su mandato podrá decir que consiguió que México fuera más fraterno, pacífico y con mayor prestigio a nivel mundial.

“A la mitad del camino” es el segundo libro que el tabasqueño redactó durante su ejercicio como presidente de la república, siendo el primero “Hacia una economía moral”, publicado el 20 de noviembre del 2019. En este tomo, profundizó en temas de la economía nacional, la reestructuración de organismos, la lucha contra la corrupción, entre otros más”, expresó.

