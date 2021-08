De Covid, Educación y Otras Cosas

El covid-19 trajo consigo una nueva realidad en la educación (Foto: Karina Hernández / Infobae)

La pandemia ha golpeado a millones de niñas, niños y adolescentes privándolos de la educación en las aulas, ha golpeado la calidad de la educación y la sociabilidad de las y los pequeños. El covid-19 trajo consigo una nueva realidad en la educación.

Buscamos dar continuidad a los avances institucionales logrados a partir de la actualización de la planta docente en formación tecnológica, en los trámites administrativos y en el uso cotidiano de tecnología por parte de la comunidad estudiantil.

De igual forma, nos topamos con la realidad del rezago social arrastrado por décadas por los gobiernos del PRI y el PAN que nos precedieron. La pandemia nos golpeó en todos los ámbitos de la sociedad. En este sentido la convivencia de los millones de niños y el día a día de las familias fue afectado. La dinámica de trabajo de los padres cambió, al tiempo que el rezago educativo se incrementó con la distancia entre alumno-profesor y alumno-alumno. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cierre de las instituciones educativas tiene un efecto negativo en la salud y el desarrollo infantil, así como en los ingresos familiares y en la economía en general; sin embargo, la decisión de volver a abrir las escuelas debe contribuir a prevenir un nuevo brote de COVID-19 en la comunidad.

El cierre de las instituciones educativas tiene un efecto negativo en la salud y el desarrollo infantil (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Es urgente brindar las condiciones para el regreso a clases, tanto sanitarias, como materiales y laborales. La SEP tiene la expectativa de reabrir el 90 por ciento de las escuelas el próximo 30 de agosto para el retorno a clases presenciales.

Hay que mejorar las condiciones de las escuelas, pintura, agua, muros, electricidad y pago de salarios. Aunado a esto, hoy señalamos que la Secretaría de Educación ha ignorado a miles de niños por todo el país al negar recursos a decenas de Centros de Desarrollo Infantil (Cendi). Sólo en Zacatecas, de 540 docentes y colaboradores de los espacios de educación inicial. La SEP, cada vez que hemos hablado con ellos se excusan e incumplen los compromisos que ellos mismos acordaron.

Existen Cendis que tienen más de un año que no reciben recursos económicos, y estos centros brindan servicios educativos en comunidades con una alta marginación social, y a través de ellos los niños reciben una educación temprana y atención integral que contemplan la salud, la nutrición y el desarrollo intelectual, entre otros.

El proyecto de los Cendis para apoyar a las mujeres, que hoy en día tienen que trabajar y tienen que multiplicarse en las labores del hogar (FOTO: PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO.COM)

Impulsamos el proyecto de los Cendis para apoyar a las mujeres, que hoy en día tienen que trabajar y tienen que multiplicarse en las labores del hogar y tienen que encontrar lugares que les permitan realizar sus labores y eduquen a sus hijos. Gran parte de nuestros niños vienen de familias con madres solteras; de familias que la violencia o la delincuencia las ha desintegrado. Nuestro Cendis están en zonas de focos rojos, de violencia y pobreza.

Hacemos un llamado urgente a la Secretaría de Educación Pública para que atienda este grave problema que sufren numerosos centros educativos por todo el país. No es posible que la SEP no reconozca los derechos laborales de las y los trabajadores, como IMSS o Infonavit, además de un pago justo. Hoy las profesoras son tratadas como becarias.

La SEP nos ha abandonado.

"No es posible que la SEP no reconozca los derechos laborales de las y los trabajadores, como IMSS o Infonavit, además de un pago justo" (Foto: Karina Hernández / Infobae)

*Por otra parte, hago un llamado urgente al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejode la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, a revisar la actuación del juez noveno de lo familiar en la Ciudad de México, en relación con el caso de la menor Camila y su madre, hoy nuevamente no se emitió una resolución en el expediente 1668/2013, un juicio que esta totalmente plagado de anomalías, trafico de influencias y errores, donde hay una serie de cláusulas permitidas por la autoridadque son violatorias de los derechos humanos tanto de la madre, como de su menor hija, hago esto en atención a colectivos feministas que me han expuesto este caso, no se debe seguir actuando sin perspectiva de genero.

*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena

