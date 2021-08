“AMLO, principal enemigo de sí mismo”: Dulce María Sauri criticó los constantes ataques a la oposición

La presidenta de la Cámara de Diputados consideró que son muy pocos los que desean que le vaya mal al presidente, pues le iría mal al país (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Dulce María Sauri, la presidenta de la Cámara de Diputados, miembro activo del Partido de la Revolución Institucional (PRI), consideró que Andrés Manuel López Obrador debe reconsiderar su posicionamiento frente a los opositores políticos.

De acuerdo con la entrevista de la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, con el diario Milenio, no es precisamente la oposición quienes buscan boicotear o hacerle un mal al presidente de la República.

De hecho, consideró que la mayoría de ellos desearían que le vaya bien al presidente, y en este contexto, señaló que el presidente puede llegar a ser su propio enemigo, dijo al periodista Fernando Damián.

“¿Por qué no piensa que no todos, yo diría que muy pocos, quieren que le vaya mal al presidente?, porque sabemos que abrimos un flanco muy delicado para el país, o sea, yo sigo sosteniendo que le vaya bien al presidente, es algo que permite que le va a ir bien al país, pero a veces sí me pregunto si el principal enemigo del presidente no es él mismo”, dijo al diario de circulación nacional.

Cámara de Diputados, en Ciudad de México (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Además, dejó una recomendación al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien pidió que revise las soluciones que ha emprendido para presuntamente arreglar al país, pues parecen que la seguridad, la pobreza y la economía no funcionan.

“Yo sigo pensando que el Presidente de la República es un hombre sensible a los problemas. Yo le pediría ‘revise las soluciones’. No funciona la solución a la inseguridad, no funciona la solución a la pobreza, no funcionan las soluciones en materia económica”, informó a la prensa.

Además, también le pidió que considere sus grandes proyectos de nación como la refinería que está desarrollando en Dos Bocas, así como el aeropuerto de Santa Lucía o el llamado Tren Maya, pues mientras considera que el primero no funcionará, a los dos últimos les da el beneficio de la duda.

Sauri es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana y se convirtió en parte del PRI desde 1981 y hasta la fecha. Actualmente es diputada de la LXIV Legislatura en representación proporcional de la circunscripción tercera de Yucatán.

Fue en septiembre de 2020 que se convirtió en la presidenta de la Cámara de Diputados, puesto que culminará el 31 de agosto de 2021, cuando tome protesta la siguiente Legislatura.

“AMLO, principal enemigo de sí mismo”: Dulce María Sauri criticó los constantes ataques a la oposición (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

El Movimiento Regeneración Nacional respalda a AMLO

Lo anterior, luego de que se desataran diversos ataques en contra de sus opositores políticos, especialmente Ricardo Anaya, quien fue citado por la Fiscalía General de la República por investigaciones de corrupción en su contra.

Esta posición es respaldada por los miembros de su partido, Movimiento Regeneración Nacional, pues Mario Delgado, el político líder nacional de Morena, quien a través de sus redes sociales publicó un comunicado en el que aseguró que el gobierno en turno no persigue presos políticos, pero sí quiere ver políticos presos.

Además, aseguró que no son los tiempos de antes en el que se hostigaba a los opositores, y se fabricaban delitos en su contra para sacarlos del camino. Sin embargo, cuestionó la decisión de Ricardo Anaya de huir del país al asegurar que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quiere meterlo a la cárcel.

En este sentido, Mario Delgado aseguró que no debe tenerle miedo a López Obrador, pero sí debe temerle al pasado, pues supuso que “está lleno de corrupción, moches y negocios en lo oscurito”.

