“Yo no tengo experiencia en robar”: Alessandra Rojo de la Vega recordó su paso por el PVEM

La influencer volvió a tuitear sobre su experiencia al interior del Partido Verde Ecologista de México (Foto: Instagram/ @alessandrardlv)

La aún legisladora del Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, volvió a tuitear sobre su experiencia al interior del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo a su último mensaje, la activista feminista relató que, cuando accedió a la diputación por la vía plurinominal, algunos personajes (de los cuales no mencionó el nombre) le hicieron saber que no tenía la experiencia necesaria para el puesto.

Años después de ese suceso, Rojo de la Vega aseveró que ahora está consciente de que no contaba con la experiencia que ellos le pedían, puesto que nunca accedió a robar, a solo trabajar por causas de interés personal y a mentir.

“Cuando entré a la diputación me criticaban: ‘tú no tienes experiencia’. Y tenían razón...yo no tengo experiencia en robar, en buscar lo que me convenga, en mentir o en simplemente cobrar y callar. No necesito esa clase de experiencia. Mis resultados: estoy fuera. Quedé”, señaló en su cuenta oficial de Twitter.

La diputada pidió al Partido Verde no tomar los casos donde ella apoyó a mujeres como propaganda política (Fotos: Instagram/@alessandrardlv)

Conviene recordar que el pasado 9 de junio, tres días después del proceso electoral intermedio, la diputada informó que se separó de sus cargos al interior del PVEM y renunció formalmente al partido.

“Hoy me voy del Partido Verde por congruencia, porque me sentí usada, porque no tengo amigos, porque todo lo que hice, lo hice sola”, señaló después de un proceso de reflección.

Por medio de un “En vivo” en su cuenta de Instagram que duró más de 50 minutos, la también empresaria comunicó a sus seguidores que ya no se sentía cómoda con la organización política y desde ese momento abandonó la titularidad de la Secretaría de la Mujer de dicho instituto.

“Nunca conté con el respaldo de nadie, inclusive nadie del partido”, confesó la legisladora mientras relató lo difícil que fue para ella el entrar a la política después de trabajar y desenvolverse en organizaciones de la sociedad civil.

Dijo que está bloqueada del Partido Verde, que las personas que consideró amigos, como el diputado Jesús Sesma, no le dirigen la palabra y ella no sabe cuál es la razón.

Cuando presentó su denuncia aseguró que “nunca conté con el respaldo de nadie, inclusive nadie del partido” (Foto: Instagram/@alessandrardlv)

A casi tres meses de su salida de dicho partido político, la diputada ha seguido manteniendo una agenda feminista y en pro de la igualdad de género a través de sus redes sociales, aunque ha argumentado que se mantendrá lejos de los partidos políticos, por lo que trabajará desde la sociedad civil.

Sin embargo, sí mencionó que otros partidos la han buscado, pero dijo que su intención no es sumarse a ningún otro color y prefiere mantenerse independiente. Aunque expresó tomará una decisión a finales de agosto, después de que se asignen las diputaciones federales y se resuelvan las impugnaciones a la elección.

No obstante, algunos personajes en redes sociales han colocado su nombre como posible candidata a la presidencia de la República. A lo cual ha respondido que no aspira al cargo y que ella seguirá trabajando desde la trinchera en la que se encuentre.

“Si me liberé de los partidos políticos, no es para oponerme al régimen, lo hice para construir, sin su oportunismo. Seguiré protestando porque la violencia de género sigue incrementando. Eso no me hace oposición, me hace consciente. No aspiro al cargo, prefiero dar resultados”, señaló en su cuenta de Twitter.

