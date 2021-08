“No es un perseguido político”: Fiscalía de CDMX buscará detener a Mauricio Toledo por medio de tratados internacionales

Mauricio Toledo salió del país días antes de que se concretara eliminarle el fuero en la Cámara de Diputados (Foto: Galo Cañas /CUARTOSCURO.COM)

La tarde de este martes 24 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que en seguimiento de la acción penal que enfrenta Mauricio Alonso “N”, por el delito de enriquecimiento ilícito, y tras obtener la orden de aprehensión en su contra, solicitó la publicación de la Ficha Roja, a través de Interpol México, que fue autorizada y publicada por la Secretaría General de Interpol.

No obstante, la Fiscalía aseguró que buscará la detención por medio de tratados internacionales, ya que Toledo no puede ser asegurado con el apoyo de la Interpol, debido al alcance que tiene esa herramienta de búsqueda internacional en la República de Chile, país en el que se encuentra el ex legislador del Partido del Trabajo (PT).

La FGJCDMX aseguró que lo anterior se basa en el Artículo 3 de la Ley de Extradición Internacional, en el que se señala que “las extradiciones que el Gobierno de México solicite de estados extranjeros se regirán por los tratados internacionales vigentes y las peticiones de extradición que se formulen”.

Toledo aseveró que viajó a Chile a resolver asuntos familiares (Foto: Twitter/@mauriciotoledog)

Destacó que el proceso ya fue tramitado e iniciado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por conducto de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por lo cual, comunicó que una vez que el “fugitivo de la justicia mexicana” sea ubicado en otro país, la Oficina Central Nacional de Interpol en el país sudamericano, comunicará a la Interpol México que Toledo fue localizado en tal nación.

La Fiscalía aseveró que dicha acción está respaldada en los derechos que tiene el país para solicitar, por los conductos diplomáticos, la Orden de Detención Provisional con Fines de Extradición.

Por lo que una vez que se obtenga dicho ordenamiento, la autoridad del país extranjero procederá a ejecutar el aseguramiento del fugitivo y se realizará el procedimiento de extradición correspondiente.

De acuerdo a la Fiscalía de la Ciudad de México, la Ficha Roja de la Interpol no tiene una completa jurisdicción en chile (Foto: Adolfo Vladimir/CUARTOSCURO.COM)

Por último, por medio de un comunicado de prensa, la Fiscalía aseguró que su trabajo es llevar a cabo un juicio apegado al estado de derecho y que el ex delegado de la alcaldía Coyoacán está siendo tratando como cualquier ciudadano que enfrenta cargos y atraviesa un proceso penal.

Aseveró que Mauricio Toledo no es un perseguido político y que no serán tolerados más abusos de quienes pretenden esconderse, exiliarse o salir del país después de haber sido amparados por la política para cometer delitos.

“Esta Fiscalía busca llevar a cabo un juicio apegado a derecho, como para cualquier ciudadano. No es un perseguido político. No toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos. Al margen de la Ley, nada, y por encima de la Ley, nadie”, concluyó.

Mauricio Toledo Gutiérrez dio una entrevista la mañana de este martes 24 de agosto (Foto: Twitter/@mauriciotoledog)

Previo al comunicado que emitió la FGJCDMX, desde Chile, Mauricio Toledo otorgó una entrevista para Radio Fórmula. De acuerdo a los comentarios que vertió el ex diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aseveró que no se va a poner “de pechito” ante la justicia mexicana.

Agregó que ya no creen en las instituciones nacionales, ya que consideró que las acusaciones en su contra se han dado de manera facciosa.

“Yo no creo en la justicia de mi país, de México. Se ha utilizado la justicia de manera facciosa, de manera interrumpida al grado del gobierno y también de la oposición, hoy como estoy en Chile, como soy chileno, encuentro en otro país otros escenarios donde la justicia es imparcial”, señaló.

Por último, señaló que se presentará ante todas las autoridades chilenas y acreditará que no es culpable de ningún delito.

SEGUIR LEYENDO: