‘Gasolín’, el perrito callejero que trabaja como guardia de seguridad en gasolinera de Baja California

Gasolin es una celebridad en redes sociales (Foto: IG @super_gasolinn)

Un perrito callejero de Tecate, Baja California, se robó el corazón de todo México tras viralizarse en redes sociales. Su nombre es ‘Gasolín’ y fue adoptado por los trabajadores de una gasolinera de Petróleos Mexicanos (PEMEX) del área.

El can, de aproximadamente siete años, se encuentra en la estación “El encanto” y decidió quedarse en el lugar después de que los empleados le ofrecieron comida esporádicamente. Actualmente, su calidad de vida ha mejorado, pues los trabajadores lo llevan al veterinario y le ofrecen otros cuidados y mucho cariño.

“Es un solovino, aquí todos lo cuidamos y él nos cuida, los clientes ya lo identifican y cuando vienen le traen regalos, a veces comida y así”, indicó para El imparcial Magda Sandoval, la encargada de la gasolinera

Pero la historia no termina ahí, pues ‘Gasolín’ también es toda una estrella de Instagram y en el perfil que le hicieron ya cuenta con más de tres mil seguidores.

Alguien intentó llevarse a Gasolín y fue detenido (Foto: IG @super_gasolinn)

“La cuenta de Instagram la hicieron los hijos de los dueños de la gasolinera, cuando vienen le toman fotos, yo también y los trabajadores y se las mandamos para que las publiquen, se nos hace chistoso, él está siempre en su papel, si ve a alguien sospechoso luego luego ladra y no lo deja entrar ni al baño”, mencionó Magda.

Asimismo, el perrito cuenta con una peculiar credencial de trabajador y, además, esta con su foto impresa, lo cual le añade a la situación todavía más ternura. También, para aquellos externos que desean acercarse al can, solo se les permite con una condición: que le regalen un sobre carne para perro porque es su comida favorita y es la única manera en la que hará caso a quien intente acariciarlo.

No se deja agarrar por cualquiera, es muy chiqueado, solo come sobres de carne, si le das de otro no te pela, es muy lindo, pero si lo bañan identifica quién lo baño y no se le acerca, es rencoroso

Gasolin es alimentado por los trabajadores (Foto: IG @super_gasolinn)

Todo se viralizó cuando un usuario de Facebook llamado Joel Tahuahua contó desde su perfil que un día acudió al sitio donde se encontraba el pero y le dio de comer con la intención de rescatarlo. Sin embargo, sus intenciones se vieron frustradas al ser intervenido por un trabajador que le dijo quién era realmente a quien se estaba llevando.

“El otro día en la gasolinera de Tecate encontré este perrito y le di croquets, ya me lo iba a robar y me dijo el gasolinero; este perito es de nosotros oiga mire búsquelo en Instagram, es famoso. Y pues se canceló el atraco, no me iba a robar a una celebridad”, destacó el internauta entre risas.

En la cuenta de redes del perrito se pueden observar varias imágenes de él durante sus “horas laborales” y sus descansos. Ya sea junto a una estación de gasolina o un coche, el famoso perro no deja de sorprender a los pobladores de la región.

Sus publicaciones también están repletas de amor y los usuarios no tardan en reaccionar ante cualquier imagen del canino.

Por ello pueden leerse mensajes como: “Quiero ser famoso como tú SupeGasolín” o “un guardia muy perrón”.

SEGUIR LEYENDO: