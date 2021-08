Las otras víctimas de la explosión en avenida Coyoacán: Churra y Mojito

Mascotas extraviadas tras explosión en avenida Coyoacán (Foto: Redes Sociales)

Durante la explosión en avenida Coyoacán de la Ciudad de México registrada este lunes, no solo personas fueron afectadas, también perros y gatos que habitaban en el lugar resultaron comprometidos.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se evacuaron a 300 personas, 22 resultaron heridos y al menos seis fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.

No obstante, no se dijo nada sobre las mascotas. Tras lo ocurrido se infiere que muchas de ellas escaparon o se ocultaron al escuchar la detonación y no pudieron ser rescatadas a tiempo por sus dueños.

Por ello, durante el 16 y este 17 de agosto han circulado en redes sociales fichas de perros y gatos que desaparecieron luego de los hechos acaecidos en la colonia Acacias de la alcaldía Benito Juárez.

Contactarse a los números de la ficha en caso de tener información relevante (Foto: Redes Sociales)

Aunque algunos fueron rescatados por los bomberos y encontrados en el transcurso del lunes, hay por lo menos dos mascotas que siguen lejos de sus dueños y no se sabe nada de ellos.

La primera es Churra o Churrumais, es una perrita de talla chica, color crema, con pelaje de alambre que anteriormente había sido rescatada y sigue estando lejos de su familia.

El segundo es Mojito, un gato esfinge macho de color crema o gris, con ojos verdes y “orejas masticadas” que se extravió durante la explosión. De acuerdo con redes sociales su dueño fue uno de los lesionados y se encuentra preocupado por su felino.

También se extravió Boris, un gato gris pardo y Romina una gatita color crema con máscara gris. Ambos fueron localizados a lo largo de este martes y regresados a sus respectivas familias.

Churrumais se perdió tras la explosión (Foto: Redes Sociales)

¿Cuáles fueron las causas del accidente?

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, detalló el 17 de agosto que la explosión en el número 1909 de Av. Coyoacán se debió a una “mala instalación” del equipo de lavado y secado en el departamento 307.

“Fue una acumulación de gas LP en el departamento 307, tiene que ver con un equipo al interior que estuvo mal instalado y que de una u otra manera generó la acumulación del gas durante cinco u ocho horas. Fue la mala instalación de un equipo de lavado y secado”, explicó durante el noticiero Por la mañana de Ciro Gómez Leyva.

El funcionario también confirmó que el edificio no sufrió daños estructurales que ameriten una posible demolición.

Tras la explosión al menos 22 personas resultaron heridas (Foto: Atrchivo)

“Solamente lo que tiene que ver con el 307 y el 207 tuvieron desprendimiento de una loza ligera. Este edificio tiene un método constructivo de columnas y trabes, por lo que obviamente todo el tema de cancelería, mampostería y vidrios sí tendrá que ser reparado”, detalló.

El alcalde también aclaró que los residentes, quienes tuvieron que ser desalojados, pasarán dos días más alojados en un hotel de la alcaldía con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Informó que varios de ellos pudieron ingresar al edificio en grupos de cinco y acompañados por personal de Protección Civil y bomberos, para sacar sus pertenencias.

La explosión por acumulación de gas licuado de petróleo (LP) en un apartamento de un edificio residencial de la capital mexicana dejó un muerto y 29 heridos, informaron las autoridades el lunes.

La explosión registrada a media mañana destruyó parte de la fachada, paredes y pisos internos de un inmueble residencial de la alcaldía capitalina de Benito Juárez. Del total de lesionados, once fueron trasladados a centros de salud y uno murió posteriormente a consecuencia de las heridas, informó la alcaldía de Ciudad de México en un comunicado.

