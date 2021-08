Municipios en Tamaulipas con semáforo verde y amarillo regresan a clases: Cabeza de Vaca

Cabeza de Vaca informó que regresaran a las aulas los estudiantes en comunidades en donde el semáforo se encuentre en verde y amarillo (Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, informó que se definirá el regreso a clases en el estado el próximo lunes 16 de agosto, pero señaló que regresarán a las aulas los estudiantes en comunidades en donde el semáforo se encuentre en verde y amarillo.

Ante el próximo regreso a las escuela, el gobernador también acusó que el Gobierno federal no ha comunicado si dará algún apoyo a los estados para ayudar a limpiar las escuelas y “tenerlas listas para poder arrancar”.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal indicó que el lunes se reunirá con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) para la evaluación previa al regreso a clases presenciales, pero reiteró que los municipios que se encuentren en semáforo epidemiológico verde y amarillo podrán regresar.

El lunes se reunirá con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) para la evaluación previa al regreso a clases presenciales (EFE/ Carlos Ramírez)

“En las ciudades que estén en verde y amarillo ¡vamos a darle!, las otras vamos a analizar. Sé que hay muchas ansias de muchos del regreso a clases, hay otros que están preocupados y con justa razón, porque la nueva cepa Delta es muy, muy contagiosa, se están contagiando nuestros niños y jóvenes por diferentes motivos, uno por la nueva cepa y otro, porque no están vacunados”, declaró.

Reiteró que el análisis que se realizará el lunes determinará con precisión lo que se va a hacer en el tema del regreso a clases: “voy a ser muy claro, con mucha prudencia, con mucha objetividad, vamos a llevar a cabo con los protocolos correspondientes”.

Agregó que el estado implementará un programa emergente por el deterioro de las escuelas y algunas vandalizadas. “Vamos a implementar un programa emergente porque en año y medio, sin tener la participación de los maestros y padres de familia hubo mucho deterioro en las escuelas”, dijo.

Por lo anterior, acusó al Gobierno federal de no brindar apoyo a los estados para limpiar las escuelas y “apoyar la educación”.

El gobernador cuestionó la estrategia federal para el regreso a clases, pues indicó que con la carta responsiva no hay un compromiso del gobierno si se llega a presentar un contagio masivo (Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP)

“El Gobierno Federal tampoco ha dicho ahí les va una bolsa a los estados para apoyar a la educación y a las escuelas… mejor me siento, porque no va a llegar”, aseveró.

Y añadió: “Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo, otra vez, con recursos estatales para poder apoyar a esas escuelas y ponerlas ¡al tiro! Para poder arrancar de una manera gradual; que no se generen falsas expectativas, porque después las rayadas me tocan a mí y no a ustedes”.

Además, el gobernador tamaulipeco cuestionó la estrategia federal para el regreso a clases, pues indicó que con la carta responsiva no hay un compromiso del gobierno si se llega a presentar un contagio masivo.

El estado implementará un programa emergente por el deterioro de las escuelas y algunas vandalizadas (Foto: Cuartoscuro)

“Ya se la sacaron bien fácil, ah, quiere llevar a su hijo, ¡fírmele!, por eso ¿y ellos no te firman? (...) que ellos también firmen, que se comprometan, a que si existe una escalada de contagios que le entre el gobierno federal, pero no hemos escuchado eso”, expresó.

Regreso a clases 2021

El pasado 5 de agosto, el gobierno de Tamaulipas llevó a cabo una reunión institucional con la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Secretaría de Salud para establecer los acuerdos para determinar el regreso a clases presenciales, en los niveles de educación básica, priorizando la salud física y emocional de la comunidad educativa.

Acordaron que el regreso a las actividades presenciales del personal educativo, es decir, los directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo será para quienes estén ubicados en los municipios con semáforo epidemiológico en verde y amarillo.

Otro de los acuerdos para el regreso a clases es el de suministrar con un kit de insumos para limpieza y sanitización a cada escuela (Foto: Cuartoscuro)

El regreso de los alumnos y alumnas será de manera voluntaria, con carta responsiva firmada por padres de familia, en municipios con semáforo verde y amarillo. Asimismo, señalaron que a los estudiantes que continuarán con educación a distancia, se otorgará apoyo con cuadernillos y ficheros, dando prioridad a los municipios con semáforo epidemiológico en rojo y naranja.

Otro de los acuerdos para el regreso a clases es el de suministrar con un kit de insumos para limpieza y sanitización a cada escuela, y se facilitará a la estructura educativa la señalética de las medidas de prevención sanitarias a implementar en las escuelas, elaborada por COEPRIS.

