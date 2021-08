AMLO pone “Los Caminos de la Vida” en la mañanera para recordar a Monsiváis y García Márquez

Foto: PRESIDENCIA DE MÉXICO/ ARCHIVO

Al insistir en que el regreso a las aulas es esencial para niños, niñas y adolescentes, a pesar de que México atraviesa por la tercera ola de COVID-19 y que el jueves 12 de agosto se alcanzó el mayor pico de contagios al registrar 24,975 contagiados en las últimas 24 horas, así como 608 muertes; el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se deben “tomar riesgos” y enfrentar las adversidades y para ello, utilizó un tema musical.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador se dijo “optimista” de que los niños no se contagiarán, y aunque enfatizó que se implementarán todos los protocolos para que el regreso a las aulas sea seguro, admitió que ya los pequeños ya no pueden estar encerrados en las casas.

“Pero yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, que si hay un contagio se le atienda rápido, cuidarlos. Tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida.. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. Nooo, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida”, aseguró López Obrador.

Enseguida, el presidente pidió al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, poner el vallenato “Los caminos de la vida”, del grupo La Tropa Vallenata, melodía que -dijo el mandatario- le gustaba mucho al escritor colombiano Gabriel García Márquez y al mexicano Carlos Monsiváis.

“Los caminos de la vida.. no son como imaginaba... ¿Por qué no pones esa? -le preguntó a Jesús Ramírez- vamos a escucharla, sí… Después me dicen ‘oiga, estuvo muy aburrida la mañanera’. Ayer leía ‘estoicamente tuve que aguantar toda la mañanera, qué aburrida’ entonces es un vallenato.. le gustaba mucho al Gabo (Gabriel García Márquez), a Monsiváis. Una vez fuimos a comer, aquí en el centro, ahí por el Palacio de Minería, donde estaba antes el Senado y llegaron unos músicos ‘les cantamos algo’ y dice Monsi ‘sí’ ¿cuál? ‘Los caminos de la vida’ y vámonos por los caminos de la vida”, rememoró el mandatario federal, para dar paso a la melodía.

Fue entonces que en pleno Salón Tesorería de Palacio Nacional se escucharon las coplas completas del famoso vallenato, por más de cuatro minutos.

Después, el presidente se despidió para ir a desayunar y minutos después, encabezar la ceremonia por los 500 años de Resistencia Indígena y los 1,521 años de la fundación de México-Tenochtitlán, la cual se realizó en la plancha del Zócalo capitalino, en donde se construyó una maqueta monumental.

“Es muy importante recordar este día y no olvidar, y al mismo tiempo hacer el compromiso de seguir luchando contra la opresión, contra las invasiones, las conquistas, las ocupaciones militares”, dijo el mandatario en la conferencia mañanera.

Cabe recordar que el Gobierno de México organizó decenas de eventos este 2021 para conmemorar los 200 años de la Independencia de México, los 500 años de la Conquista o de Resistencia Indígena y los 700 años de la fundación de Tenochtitlán.

