Hackearon el número de Margarita Zavala, lo usan para presuntos fraudes y extorsiones

La diputada federal electa, Margarita Zavala, anunció que su teléfono celular fue hackeado. Además, personas allegadas a ella han manifestado que el número, como celular y con la aplicación de mensajería WhatsApp, es usado para tratar de realizar presunto fraudes y extorsiones. Entonces piden a todas las personas que lleguen a ser contactadas desde el número de la política, hace caso omiso.

“Me han avisado que están enviando mensajes de mi número WhatsApp. Es totalmente falso. Yo estoy bien, pero me hackearon mi cuenta completamente”, informó la esposa del expresidente Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter.

Precisamente, sobre la consulta popular para llevar a juicio a los últimos cinco presidente de México, Zavala señaló que se trata de una farsa y explicó que su esposo Felipe Calderón Hinojosa no tiene nada qué temer.

En una entrevista, la panista explicó que el proceso no solamente es irresponsable, pero aseveró que está basado en el odio.

“Es una consulta que además de una farsa, es irresponsable porque genera el odio, porque es con base en un discurso de odio, que es ilegal y por supuesto también es una infamia por que es vil, porque es malvado y porque es deshonroso, empezando por quienes la promueven”, declaró Zavala Gómez.

Con respecto a su esposo, la política negó que el ex mandatario deba tener miedo de algo.

“Por supuesto que no [tiene nada qué temer], él tiene todos sus derechos y desde luego yo estoy convencida de que es el mejor Presidente”, aseguró.

Por otra parte, también aseveró que el proceso de de promoción por parte del gobierno federal, ha sido ilegal. Esto especialmente al deformar la pregunta que fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Finalmente aseguró que no participará en la consulta pues ella cree que los resultados serán manipulados a favor del actual gobierno.

“Mucha gente, y me uno a ello, no irá a la consulta, de acuerdo con las razones de que es ilegal e irresponsable, porque promueve el odio y además la ley no tiene que consultarse, es una infamia y una farsa, y desde luego sé muy bien que los resultados los manejará a su antojo”, enfatizó.

Zavala Gómez aseguró que “por congruencia” el Instituto Nacional Electoral (INE) debería retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por presuntamente haber contratado influencers para promover el voto a favor de ese organismo político, en plena veda electoral.

A través de su cuenta de Twitter, la esposa del expresidente Felipe Calderón señaló que así como el INE le negó el registro como partido político a “México Libre” por una falta menor a un millón de pesos, el Partido Verde debería recibir una sanción similar.

“Por congruencia @CiroMurayamaINE, @lorenzocordovav y otros votarán para quitar el registro al Verde. Ellos negaron el de @MexLibre_ afirmando hechos falsos e inventando un criterio inexistente en ley. La ‘falta’ era menor a 1 mdp y la del Verde es reincidencia de más de 20 mdp”, escribió.

A inicios de esta semana, la Comisión de Fiscalización del INE determinó que el Partido Verde pagó un millón de dólares, alrededor de 20 millones de pesos, a más de 90 influencers y celebridades para que difundieran mensajes de apoyo al partido durante las pasadas elecciones del 6 de junio.

La comisión consideró que esas publicaciones violaron la veda electoral, dado que forman parte de una estrategia de comunicación o campaña propagandística que puede influir en los electores.

“Se concluye que existe una acción concertada o planeada con un fin específico: difundir y apoyar las propuestas políticas del Partido Verde”, se determinó.

Es por eso que la Unidad de Fiscalización del Instituto aprobó sancionar al Partido Verde con 40 millones de pesos, así como el retiro de spots en radio y televisión por un año, tras la promoción de los influencers. El presupuesto anual del organismo político es de 542.2 millones de pesos.





