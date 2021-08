“Corrupto, inepto y mentiroso”: Fernández de Cevallos contra AMLO por el caso del TEPJF

Diego Fernández de Cevallos ha sido uno de los mayores críticos del gobierno de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo, aseguró que la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue superada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no le tiene confianza al órgano colegiado tras los conflictos que se vivieron al interior de la Sala Superior.

Sin embargo, los posicionamientos del mandatario no cayeron bien al interior de distintos sectores de la oposición. Tal fue el caso de Diego Fernández de Cevallos, quien declaró que la ciudadanía mexicana al que no le tiene confianza es a AMLO “por corrupto, inepto, locuaz y mentiroso”.

“Tartufo declaró: ‘ya no le tengo confianza al Tribunal Federal Electoral’. Ese problema es suyo; lo grave es que cada día más mexicanos no tenemos confianza en él, por corrupto, inepto, locuaz y mentiroso”, escribió el ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN).

El ex senador de la República llamó al presidente López Obrador "Tartufo", tal como "El impostor" de Molière (Foto: Twitter/@DiegoFC)

Las declaraciones del mandatario mexicano citadas por Fernández de Cevallos se dieron la mañana de este martes 10 de agosto durante la Conferencia Mañanera, Obrador aseveró sentirse decepcionado del actuar del organismo e instó a la creación de una reforma en materia electoral.

“No está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud. A mí me han decepcionado y tengo pruebas. Cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Guerrero y Michoacán no actuaron como jueces”, señaló el presidente.

El posicionamiento se dio alrededor de la renuncia del magistrado José Luis Vargas a la presidencia del TEPJF, ocurrida durante la noche del 9 de agosto, tras reconocer que no se lograron los acuerdos al interior de la Sala Superior.

No obstante, el mandatario dijo que no considera que la crisis dentro del tribunal se resuelva con la designación del presidente interino, “tiene que haber una renovación tajante, tanto en el INE como en el tribunal”, apuntó.

El Jefe Diego decidió llamar "la marranera" a la conferencia matutina en Palacio Nacional (Foto: Presidencia de México)

No es la primera vez que El Jefe Diego nombra al mandatario mexicano como Tartufo, nombre de una de las comedias más populares del autor francés Molière. Dicha obra está constituida en cinco actos y hace referencia a un hombre que cae en la trampa de Tartufo, un falso devoto que busca quedarse con todos sus bienes.

De tal suerte que en diferentes idiomas se adoptó el nombre del falso profeta como un término para designar acciones sociales en las personas. En la lengua española, la palabra se utiliza, regularmente, para hacer alusión a una persona hipócrita y falsa.

En diferentes ocasiones, el ex presidente de la Cámara de Senadores ha decidido cambiar la alusión a López Obrador por dicho término. Incluso, decidió llamarle “la marranera” a la conferencia matutina que realiza el jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional.

Crisis superada en el TEPJF

El magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, asiste a una reunión (Foto: REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

Por medio de su cuenta de Twitter, Arturo Zaldívar aseguró que la crisis interna del TEPJF ya quedó superada, destacó que el diálogo es la vía privilegiada para resolver los conflictos.

“El diálogo es la vía privilegiada para resolver los conflictos. La crisis en el TEPJF ha sido superada. Reconozco a las y los magistrados su institucionalidad. Les reitero mi agradecimiento por su confianza. Espero que sea el inicio de una nueva etapa de unidad en bien de México”, escribió.

De igual forma, el Tribunal emitió un comunicado e informó que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es el nuevo presidente del organismo, su periodo será hasta el próximo 1º de septiembre.

Fuentes Barrera fue elegido por los magistrados del Tribunal luego de que José Luis Vargas y Reyes Rodríguez Mondragón renunciaron a la presidencia del organismo, con la finalidad de concluir con la crisis ocasionada tras la destitución de Vargas Valdez.

