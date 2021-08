“Lo asesoro para que se largue”: Diego Fernández de Cevallos respondió a broma de AMLO

Diego Fernández de Cevallos respondió a la broma que realizó el presidente sobre pedirle asesoría en caso de que los resultados de la consulta de revocación de mandato no le favorezcan (Fotos: Cuartoscuro)

El excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, respondió a la broma que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pedirle asesoría en caso de que los resultados de la consulta de revocación de mandato no le favorezcan.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que respetaría los resultados de la consulta que se realizará el próximo año con el objetivo de preguntarle a la ciudadanía si quieren que López Obrador continúe al frente de México.

El presidente reiteró durante la mañanera que acatará lo que decida la población, y declaró que “si la ciudadanía vota porque me vaya, lo haré”; afirmó que no buscará permanecer en el poder contra la voluntad del pueblo, por lo que no buscará abogados ni “constitucionalistas expertos del periodo neoliberal”.

Asimismo, ironizó con que tampoco solicitará ayuda de Fernández de Cevallos ni del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.

El mandatario federal aseguró que respetaría los resultados de la consulta para revocación de mandato (Foto: Presidencia de México)

“Entonces, si se hace la consulta y se decide que yo me quede, pues adelante; si se decide que me vaya, pues me voy, ni modo que voy a buscar a un abogado, voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos ¿no?, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal, el exministro de la Corte ¿Cómo se llama?, Cossío. No”, bromeó AMLO.

Finalizó su comentario recalcando que dejaría la presidencia aún si la revocación de mandato no fuera retroactiva.

“¿Cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo de la gente?”, expresó.

Por la broma del presidente, Fernández de Cevallos, mejor conocido como “El Jefe Diego”, respondió al mandatario a través de su cuenta de Twitter.

En su red social, el panista retomó las palabras que dijo entre risas López Obrador sobre pedirle asesoría y le pidió no tener dudas, ya que si es para que deje de hacer “destrozos” en el país y decir “estupideces”, él con gusto lo asesora gratis para que deje la presidencia.

Por la broma del presidente, Fernández de Cevallos, mejor conocido como “El Jefe Diego”, respondió al mandatario a través de su cuenta de Twitter (Foto: Cuartoscuro)

“Tartufo dijo que si la gente dice que se vaya, se va. Agregó: ‘Ni modo que busque un abogado, ni modo que pida que me asesore Diego Fernández de Cevallos’ .Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y decir estupideces, lo asesoro para que se largue y no le cobro”, escribió en su cuenta personal.

Los comentarios de los internautas en el tuit, que ya cuenta con más de 6 mil me gustas y mil 910 retweets, no se hicieron esperar.

Varios de sus seguidores agradecieron al Jefe Diego por la “buena acción” que estaba realizando al ayudar a AMLO a que deje el poder, algunos hasta se ofrecieron para encargarse del papeleo sin cobrar: “Yo le saco las copias que necesite sin goce de sueldo! Con tal de que se largue el Tartufo!”.

Otro se apuntó para limpiar el Palacio Nacional una vez que el mandatario federal lo deje: “Yo me apunto para limpiar Palacio Nacional, bien desinfectadito para que el público en general pueda regresar a visitarlo y totalmente gratis también”.

Hubo unos cuantos internautas que lamentaron que la consulta fuera a costar varios millones de pesos “y ni se va a ir” (Foto: Archivo)

Sin embargo, hubo unos cuantos internautas que lamentaron que la consulta fuera a costar varios millones de pesos “y ni se va a ir”, pero si lo llega a hacer, dejaría proyectos inconclusos.

“Lo triste es que se gastará una millonada en la mentada consulta y ni se va a ir. Y si se va, lo hará dejando muchos proyectos inconclusos de lo cual dirá que por eso lo corrieron y no habrá repercusiones. Que concluya su gestión y rinda cuentas de sus pésimas decisiones”, escribió un usuario.

