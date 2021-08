“Adelita Sin Delito” La nueva asistente de Messenger para reportar delitos

(Foto: Pixabay)

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México implementó una asistente virtual llamado “Adelita Sin Delito” cuyo fin es ayudar a los usuarios a reportar algún delito.

A través de su cuenta de Twitter, el Consejo presentó el chatbot: “Donde no hay cámaras estás tú. Ahora puedes reportar una situación de inseguridad también por Facebook Messenger”.

Mediante “Adelita Sin Delito” se busca atender los reportes de forma inmediata, además de la opción de enviar fotografías y videos, ya sea de la víctima o una persona que haya presenciado el delito.

“Adelita Sin Delito” comenzó a funcionar a partir del martes 10 de agosto, los usuarios podrán reportar cualquier situación de inseguridad en el siguiente link: http://m.me/ConsejoCiudadanoMX

Los usuarios de Facebook podrán acceder a la cuenta del Consejo Ciudadano y enviar un mensaje a la asistente virtual, el cual está vinculado a Messenger en donde servidores de la organización social recibirán los reportes de algún delito con los que se podrán abrir carpetas de investigación.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, explicó que el asistente permitirá que 82 millones de personas en México compartan imágenes, videos o textos sobre la comisión de crímenes.

Así funciona el Dr Armando Vaccuno, asistente vía WhatsApp que resuelve tus dudas sobre la vacuna COVID-19

La Secretaría de Salud informó que el chatbot de Susana Distancia dejó de funcionar, y fue sustituido por el asistente virtual vía WhatsApp ante el hecho de que las inquietudes de la población están relacionadas con vacunación.

Cómo funciona la nueva herramienta del gobierno

Para atender cualquier pregunta, duda e información sobre las diferentes vacunas contra COVID-19 y centros donde se aplica, la Secretaría de Salud puso en operación a este asistente virtual también conocido como chatbot en la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp, a través del número 56-1713-0557.

para iniciar una conversación con el chatbot denominado Dr. Armando Vaccuno, sólo será necesario enviar un mensaje con la palabra “hola”.

Instantáneamente se obtendrá respuesta del asistente virtual, quien ofrece una serie de opciones para proporcionar información sobre la vacuna contra COVID-19, o bien, redireccionar a vacunacovid.gob.mx.

“Recuerda: Para que estés totalmente protegido, debes completar tu esquema de vacunación. ¿Ya te vacunaste? Escribe la palabra: S️í/No”, es el mensaje con el que serás recibido.

En caso de no haberte vacunado, deberás proporcionar datos como tu CURP y tu nombre, en caso de estar en el rango de edad que actualmente recibe tu vacuna, te brindará la siguiente información:

° ¿Dónde y cuándo recibo mi vacuna?

° Antes de mi vacuna.

° Después de mi vacuna.

Además, el robot te puede brindar otras preguntas precargadas y relacionadas con tu proceso de vacunación: ¿cuándo me toca mi vacuna; ¿cómo registrarse?; ¿qué pasa si no me llaman?; ¿debo registrarme para mi segunda vacuna?.

En caso de pertenecer a un grupo que todavía no recibirá la vacuna, entonces se activarán las notificaciones, y cuando te llegue la hora, entonces te avisará sobre el registro.

Este chatbot es similar al de Susana Distancia que estuvo en operación durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Dr. Armando Vaccuno fue creado por WhatsApp, Facebook y Auronix en conjunto con la Secretaría de Salud y trabajan para que en poco tiempo esté disponible para alguna otra plataforma de mensajería.

Es importante subrayar que a través de este robot no podrás tener ayuda personalizada, ni puedes hacerle preguntas que estén fuera de las opciones que te brinda el menú.

Si requieres mayores informes, hay otras vías por las que te puedes comunicar para recibir información como lo es la página web vacunacovid.gob.mx, el correo electrónico buzon.covid@salud.gob.mx y el centro de atención telefónica para vacuna COVID 55-3684-0370.

