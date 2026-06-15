México finaliza con 15 medallas dentro del Panamericano Sub 23 de Lucha Libre celebrado en Perú

A lo largo de la historia, Daniel Aceves es el único medallista olímpico que ha tenido el país en la disciplina. (Olimpismo Mexicano)

La delegación mexicana de lucha libre y grecorromana finalizó participación en el Campeonato Panamericano Sub-23 con una cosecha de 15 de medallas en total, repartidos en 2 oros, 5 platas y 8 de bronces, lo cual refleja el buen momento que viven las nuevas generaciones de este deporte.

A lo largo de la historia, México no se ha caracterizado por ser una potencia en esta disciplina, pero los resultados obtenidos en competencias regionales evidencian el talento que hay en los atletas nacionales.

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Quiénes fueron los medallistas

(EFE/ Bienvenido Velasco)

A continuación, te presentamos a los mexicanos que obtuvieron una presea en el Panamericano por cada categoría:

Estilo Libre Varonil

Jazziel Balam Calun (70 kg)

Gabriel Espalin (65 kg)

Estilo Grecorromano

Rodrigo Falcón (60 kg)

Zeus González (63 kg)

Abisai Camacho (67 kg)

Osvaldo Yáñez (72 kg)

Pablo Benítez (77 kg)

Heder Saldaña (82 kg)

Óscar Aguilar (87 kg)

Estilo Libre Femenil

Josefina Ramírez (55 kg)

Melanie Jiménez (62 kg)

Emilia Anaya (65 kg)

Debahni Tapia (68 kg)

Linda Martínez (72 kg)

Edna Jiménez (76 kg)

Al concluir el evento en Perú, el cuerpo técnico de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas (FEMELA) calificó la actuación como altamente positiva.

Los seleccionados nacionales regresarán a México para tomar un breve receso y posteriormente reincorporarse a sus centros de alto rendimiento, en preparación para los próximos compromisos internacionales de la categoría.

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Diferencias entre la lucha libre profesional y la olímpica

(REUTERS/Arlette Bashizi)

La lucha libre profesional es un pilar de la identidad mexicana. Desde mediados del siglo XX, ídolos como El Santo y Blue Demon convirtieron este deporte en un símbolo del país.

El estilo mexicano se distingue a nivel mundial por sus lances y alta acrobacia. Las arenas de barrio ofrecen un espectáculo accesible que genera una catarsis colectiva.

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Para la sociedad mexicana, ir a las luchas es una tradición familiar arraigada. Esto convierte al pancracio en el segundo espectáculo más popular de la nación, superado únicamente por el fútbol.

Por el contrario, la lucha olímpica sufre un grave rezago estructural en el país. A diferencia de potencias como Estados Unidos o Rusia, México carece de un sistema deportivo escolar que sirva como semillero.

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Los niños con talento físico no asisten a clubes de lucha grecorromana. Ellos prefieren acudir al gimnasio local para emular a sus héroes enmascarados del circuito profesional.

La falta de presupuesto e infraestructura frena por completo el desarrollo de los atletas amateur y la ausencia de apoyos económicos obliga a los deportistas olímpicos a costear sus propios viajes de fogueo.

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Esta falta de incentivos provoca una fuga constante de talento hacia el terreno profesional, donde los jóvenes buscan ingresos económicos inmediatos y reconocimiento masiva.

A lo largo de toda la historia , México solamente ha conquistado una medalla olímpica en esta disciplina y ocurrió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, cuando Daniel Aceves obtuvo la medalla de plata en lucha grecorromana.

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Formato de clasificación para la lucha olímpica en Los Ángeles 2028

(AP Foto/Eugene Hoshiko)

La clasificación se divide en cuatro fases principales, cada una con su propio sistema para otorgar plazas (cuotas) a los Comités Olímpicos Nacionales (NOC) en las 18 categorías olímpicas de peso.

Primera fase: Campeonato Mundial 2027

¿Cómo se obtienen las plazas? Los medallistas (oro, plata y dos bronces) en cada una de las 18 categorías olímpicas de peso ganan una plaza para su país.

Total de plazas en esta fase: 72 (4 medallistas x 18 categorías).

Segunda fase: Ranking UWW

¿Cómo se obtienen las plazas? Los tres mejores luchadores del Ranking UWW en cada categoría, que NO hayan calificado en la primera fase, obtienen una plaza para su país.

¿Qué eventos alimentan este ranking? Campeonatos Continentales Senior 2027 Serie de Clasificación 2027 (3 eventos) Campeonatos Mundiales Senior 2027 Serie de Clasificación 2028 (1 evento) Campeonato Continental Senior 2028

Total de plazas en esta fase: 54 (3 lugares x 18 categorías).

Tercera fase: Clasificatorios Continentales

¿Cómo se obtienen las plazas? En los torneos continentales de Europa, Asia, Panamérica y África/Oceanía, los dos finalistas de cada peso olímpico (es decir, los que lleguen a la final) ganan una plaza para su país.

Total de plazas en esta fase: 144 (2 finalistas x 18 categorías x 4 torneos continentales).

Cuarta fase: Clasificatorio Olímpico Mundial

¿Quiénes pueden participar? Solo los países que no hayan obtenido una plaza en ninguna de las fases anteriores pueden competir. Cada país puede inscribir hasta dos luchadores en total (de cualquier estilo).

¿Cómo se obtienen las plazas? El ganador (medalla de oro) de cada una de las 18 categorías gana una plaza para su país.

Total de plazas en esta fase: 18 (1 ganador x 18 categorías).

Resumen de la distribución de cuotas

Campeonato Mundial 2027: 72 plazas

Ranking UWW: 54 plazas

Clasificatorios Continentales: 144 plazas

Clasificatorio Olímpico Mundial: 18 plazas

Así, en total se reparten las 288 plazas (18 categorías x 16 plazas por categoría)