Colombia vs Uzbekistán: Willer Ditta habla sobre lo que representa jugar en el Estadio Ciudad de México

La selección cafetera disputará un par de partidos en territorio mexicano en el Mundial 2026 y ya se prepara para enfrentar a Uzbekistán. (Kirby Lee-Imagn Images)

En el marco del enfrentamiento entre Colombia y Uzbekistán, programado para este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México, Willer Ditta, defensa de Cruz Azul, compartió su experiencia sobre lo que implica jugar en este recinto:

​“México es un país que tiene mucho que ver con Colombia, así que nos han hecho sentir muy cómodos, como en casa. El Banorte es un estadio muy emblemático que, sin duda, impone muchísimo. Ya he tenido la oportunidad de jugar muchas veces ahí. El campo está en óptimas condiciones, es un espectáculo la cancha”, comentó el defensa central para Mediotiempo.

PUBLICIDAD

Sobre el Estadio Guadalajara también comentó que ha tenido la oportunidad de jugar en algunas ocasiones y tanto en CDMX como en territorio tapatío, ambos son lugares donde van a poder desarrollar su futbol de la mejor manera.

Ditta habla sobre Uzbekistán

Willler Ditta habla sobre Uzbekistán. (Foto: Infobae)

Más allá del entorno, el defensor señaló que Uzbekistán representa un reto que exige máxima concentración por su disciplina táctica y fortaleza física, factores en los que Colombia ha enfocado su preparación.

PUBLICIDAD

“Ellos son un equipo muy organizado en bloque. Necesitaremos mucha paciencia y generar varias opciones para atacarlos”.

Además, aclaró que deberán estar atentos a las transiciones, ya que el rival seguramente los estará esperando atrás y pueden hacer daño en el contragolpe.

PUBLICIDAD

Finalmente, Ditta subrayó que el grupo tiene claro el objetivo de enfrentar el torneo con protagonismo y responder a la responsabilidad de representar a Colombia en una competencia de este nivel:

“Sabemos la responsabilidad que implica regresar a un Mundial y hacer un buen papel. Queremos ser protagonistas en cada encuentro e ir paso a paso, con la meta de llegar hasta el final”, concluyó.

PUBLICIDAD

Cómo llega Colombia al partido vs Uzbekistán

La selección colombiana se prepara para enfrentar a Uzbekistán. (Federación Colombiana de Fútbol)

Colombia y Uzbekistán se enfrentan este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 20:00 horas (tiempo del centro) en un duelo que marcará el comienzo de su participación en el Mundial 2026.

Los cafeteros llegan a esta cita con un plantel renovado, combinando juventud y experiencia, donde buscarán hacer historia tras el trago amargo de no haber podido clasificar a Qatar 2022, pero ahora cuentan con una generación de jugadores importantes en Europa que llegaron a la final de la Copa América 2024.

PUBLICIDAD

Un aspecto relevante para este partido es el apoyo de la comunidad colombiana que reside en México y se espera que cientos de aficionados asistan al estadio para alentar a su selección, haciendo sentir al equipo como local y generando un ambiente de respaldo en las tribunas.

Después de este enfrentamiento, Colombia viajará a Guadalajara para enfrentar a la República Democrática del Congo y posteriormente terminará la fase de grupos ante Portugal en Miami.

PUBLICIDAD

Un equipo que busca hacer historia

Uzbekistán jugará su primer mundial. (SPA/dpa)

Por su parte, Uzbekistán destaca por su disciplina táctica y fortaleza física. El conjunto asiático ha evolucionado en los últimos años, ganando respeto en competencias internacionales a tal grado de obtener su clasificación a su primer Mundial.

Su bloque defensivo y transiciones rápidas representan un desafío para los cafeteros, que deberán mantener la concentración y evitar errores en la salida.