Registro de celular con CURP: gobierno aclara que no existe padrón nacional de telefonía móvil

La aclaración fue difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su cuenta oficial en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de México desmintió la existencia de un padrón nacional de telefonía celular centralizado por el Estado, en medio de la campaña oficial que impulsa el registro obligatorio de líneas móviles en el país.

La aclaración fue difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su cuenta oficial en redes sociales, bajo la etiqueta #YoSíRegistro. Según el comunicado, la información de los usuarios no se concentra en una base de datos gubernamental única.

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El mensaje fue respaldado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), instituciones que aparecen como emisoras de la campaña. (Captura de pantalla/ Gobierno de México)

Cada operadora resguarda los datos de sus clientes

De acuerdo con la postura oficial, son las propias compañías telefónicas las responsables de integrar y proteger los datos de sus usuarios. El Estado no centraliza esa información en ningún repositorio nacional.

El mensaje fue respaldado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), instituciones que aparecen como emisoras de la campaña.

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El proceso arrancó el 9 de enero de 2026 y aplica a todas las líneas activas en el país: prepago, pospago, SIM física y eSIM. La CRT estableció el 30 de junio de 2026 como fecha límite y confirmó que no habrá prórroga oficial. (CRT Gobierno de México)

Fecha límite: 30 de junio de 2026

El proceso arrancó el 9 de enero de 2026 y aplica a todas las líneas activas en el país: prepago, pospago, SIM física y eSIM. La CRT estableció el 30 de junio de 2026 como fecha límite y confirmó que no habrá prórroga oficial.

A partir del 1 de julio, las líneas sin vincular quedarán suspendidas de forma automática. Solo conservarán acceso a los números de emergencia —911, 074, 079, 088 y 089— y al servicio de atención al cliente de la operadora para regularizar la situación.

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Qué se necesita para registrar la línea

La CRT precisó que no se solicitan datos biométricos, fotografías ni huellas digitales. En los casos en que el sistema pide una “prueba de vida”, esa información no queda almacenada y se borra al concluir el proceso.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite varía según el perfil del usuario. Los ciudadanos mexicanos solo deben proporcionar su nombre y Clave Única de Registro de Población (CURP). Los extranjeros pueden usar pasaporte vigente o una CURP temporal. Las empresas deben registrarse con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), razón social e identificación oficial del representante legal.

La CRT precisó que no se solicitan datos biométricos, fotografías ni huellas digitales. En los casos en que el sistema pide una “prueba de vida”, esa información no queda almacenada y se borra al concluir el proceso.

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Cómo completar el trámite paso a paso

El registro puede realizarse en línea o de forma presencial en cualquier centro de atención de la operadora. Los pasos confirmados por la CRT son:

Paso 1: Ingresar al portal oficial portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles o al portal de la operadora correspondiente. Las compañías también envían un enlace por SMS para iniciar la vinculación. Paso 2: Capturar el nombre completo y la CURP, o los datos empresariales según corresponda. Paso 3: Completar la autenticación con los documentos requeridos. Paso 4: Guardar el folio de confirmación que genera el sistema al concluir el proceso.

El usuario dispone de 3 intentos en línea. Si los agota sin completar el trámite, deberá acudir presencialmente a un centro de atención con todos los documentos.

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Operadoras participantes y límites por usuario

Las personas físicas tienen un tope de 10 líneas por CURP. Quienes contaban con 10 o más líneas de pospago antes de la entrada en vigor de los lineamientos pueden superar ese límite presentando su constancia de situación fiscal. (Imagen ilustrativa Infobae)

El trámite está disponible en Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán Redes, Izzi Móvil, Mega Móvil y Unefon. Cada operadora cuenta con su propio portal de vinculación, accesible también desde el portal central de la CRT.

Las personas físicas tienen un tope de 10 líneas por CURP. Quienes contaban con 10 o más líneas de pospago antes de la entrada en vigor de los lineamientos pueden superar ese límite presentando su constancia de situación fiscal. Las personas morales no tienen límite en la cantidad de líneas que pueden registrar bajo un mismo RFC.

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Cómo verificar líneas registradas a tu nombre

Si se detecta una línea desconocida vinculada al documento de identidad del usuario, debe solicitarse la desvinculación inmediata a la operadora. Las inconsistencias también pueden reportarse directamente ante la CRT a través del mismo portal de consulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 7 de febrero de 2026, la CRT habilitó un portal de consulta en portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta para verificar qué líneas están asociadas a una CURP o RFC. La consulta se realiza operadora por operadora.

Si se detecta una línea desconocida vinculada al documento de identidad del usuario, debe solicitarse la desvinculación inmediata a la operadora. Las inconsistencias también pueden reportarse directamente ante la CRT a través del mismo portal de consulta.

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