EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de junio: Operación Restitución supera los 2 mil inmuebles asegurados en Edomex

12:50 hsHoy
Operación Restitución supera los 2 mil inmuebles asegurados en Edomex, más de mil ya fueron devueltos
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la Operación Restitución acumuló 2 mil 163 inmuebles asegurados por presuntos casos de despojo y delitos contra la propiedad, de los cuales mil 263 ya fueron restituidos a sus propietarios en 79 municipios. Tan solo entre el 6 y el 12 de junio, autoridades federales, estatales y municipales realizaron 13 cateos y 38 inspecciones en 20 demarcaciones, acciones que derivaron en el aseguramiento de 51 inmuebles, entre viviendas y predios. La estrategia, desplegada desde mayo de 2025, busca recuperar propiedades con denuncias de ocupación ilegal mediante operativos coordinados y técnicas de investigación.