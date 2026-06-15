Violencia en Escuinapa provoca segunda marcha por la paz: piden a gobernadora de Sinaloa atender la crisis con acciones

Habitantes de Escuinapa realizaron una movilización para exigir acciones en materia de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A quince días de la primera marcha, pobladores del municipio de Escuinapa, Sinaloa, realizaron una segunda movilización para exigir paz ante el aumento de la violencia en la región que ha provocado asesinatos y hasta desplazamiento forzado.

La marcha fue encabezada por el colectivo Orquídeas Moradas, familiares de personas desaparecidas del municipio y ciudadanos, quienes salieron la tarde de este domingo 14 de junio para hacer un llamado tanto a los pobladores como a las autoridades para no ser indiferentes ante la inseguridad.

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“Escuinapa no se calla, quiere paz y la reclama.. El pueblo está presente por la paz de nuestra gente... Señor, señora, no sea indiferente, se mata a escuinapenses en la cara de la gente”, fueron algunas de las consignas de los ciudadanos para demandar seguridad ante los recientes hechos violentos.

Foto: Facebook / Orquídeas Moradas

De la explosión de un coche al asesinato de una menor de edad y su tío: la violencia en Escuinapa que no cesa

Y es que el pasado lunes fueron atacados a balazos tres integrantes de una familia que se movilizaban en una motocicleta para acudir a un hospital por una picadura de alacrán.

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Al pasar a un costado de un gasolinera, fueron agredidos a tiros, lo que provocó que una niña de 14 años, llamada Grecia, y su tío murieran, mientras que la esposa del hombre resultó gravemente herida.

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en las inmediaciones de una gasolinera en la salida sur de Escuinapa, muestran el momento en que varios vehículos apostados en la zona abren fuego contra la motocicleta en la que viajaban Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años, su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega y la esposa de este, Yessica Siboney. Uno de los vehículos se regresa y dispara al menos 25 veces más. (@Eco1_LVM)

Un día después de los hechos, el 9 de junio, se registró la explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15 que no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Este hecho ocurrió en plena visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, para atender las demandas de reforzamiento de la seguridad.

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Cerca de 50 personas se manifiestan para pedir paz y responsabilidad a la gobernadora ante la crisis

Habitantes de Escuinapa marcharon por las avenidas Occidental, Francisco Pérez y Miguel Hidalgo, además de que pasaron a unos metros del lugar donde fueron asesinados la menor de edad y su tío.

La movilización continuó hasta las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde los participantes y la fundadora del colectivo Orquídeas Moradas, Blanca Aurora Peraza, se pronunciaron sobre la necesidad de medidas eficientes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad.

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Foto: Facebook / Orquídeas Moradas

Respecto a la situación de violencia, la fundadora señaló que el asesinato de Grecia y su tío provocó que finalmente la gobernadora se enterara de la inseguridad que viven, pero destacó que debería ser su sentido de responsabilidad la que dirija su actuar en beneficio de los sinaloenses.

“(La gobernadora) había argumentado días antes que nadie le había notificado (de la situación de violencia), que incluso el presidente no le pidió ayuda. Yo creo que no se trata de que se vaya y se plante el presidente o de que tenga que salir el pueblo a alzar la voz o a recordarle toda la sangre que se tira en estos municipios, yo creo que se trata de un tema de responsabilidad y sobre todo de un sentido humano”, comentó frente a la Presidencia Municipal.

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Los manifestantes colocaron una tela roja para representar la sangre de las personas asesinadas en el municipio. Foto: Facebook / Orquídeas Moradas

En el sitio también realizaron un pase de lista de alrededor de 50 personas que se encuentran desaparecidas en el municipio. Además, pidieron que los habitantes no se acostumbren a vivir en medio de la violencia y que no la normalicen.

Luego de la visita de la gobernadora para encabezar la Mesa de Construcción de Paz junto al alcalde, Víctor Díaz Simental, los pobladores dijeron no haber visto acciones eficientes para fortalecer la seguridad en el municipio, por lo que plantearon que su movilización se convierta en un “recordatorio” para Bonilla Valverde de la necesidad de acciones para beneficio de la ciudadanía.

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En su visita, la gobernadora aseguró que no dejaría solo al municipio: “Que la gente sienta que tiene el apoyo desde el Gobierno del Estado y todas las autoridades de seguridad pública”. Estas declaraciones se suman a las del alcalde, quien reconoció que las autoridades se han visto rebasadas ante la violencia.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), detalló en días pasados que la violencia en Escuinapa ha desatado desplazamiento de familias, aunque aún no se cuenta con la documentación de los casos.

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