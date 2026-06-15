Christian Nodal besa a una fan adulta mayor en pleno concierto y desata ola de críticas en redes sociales

El cantante bajó del escenario a convivir con sus fans en la Arena Monterrey, intentó darle un beso en la mejilla a una mujer mayor y ambos terminaron con los labios juntos. (Tiktok @chesh.yrem)

Christian Nodal protagonizó un momento inesperado en Monterrey cuando un beso en la mejilla a una fan de la tercera edad terminó en los labios, durante su presentación del Pa’l Cora Tour en la Arena Monterrey.

El cantante sonorense llegó a la ciudad con el peso de una controversia reciente: su intento de registrar el nombre “Forajido” fue frenado por un conflicto legal con una agrupación reconocida. Además de la polémica experiencia que vivió en La Monumental de CDMX, donde su lleno total fue cuestionado y sus últimas fotos compartidas con esposa, Ángela Aguilar.

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Antes de salir al escenario, Nodal reconoció la exigencia del público regio. “Monterrey es un público que me pone nervioso porque hay algo que nos distingue a los sonorenses y a mi raza regia, que somos bien batallosos y queremos el show más chingón posible, y de todo corazón espero que lo esté haciendo bien”, dijo al micrófono.

La reacción en redes no se hizo esperar: cientos de usuarios llenaron la conversación de memes y comentarios sobre el incidente. (@nodal / @chesh.yrem)

Ángela Aguilar, por su parte, siguió la noche desde el backstage. Grabó varios momentos previos a la salida de Nodal al escenario y compartió las imágenes en redes sociales.

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El beso accidental que se volvió viral

El momento que acaparó la conversación digital no ocurrió sobre el escenario sino en el intercambio con el público. Como parte de su rutina en conciertos, el sonorense bajó a saludar a sus fans, tomarse fotos y convivir de cerca.

Fue entonces cuando se acercó a una mujer de la tercera edad para darle un beso en la mejilla. La fan giró la cabeza al mismo tiempo y el saludo se convirtió en un beso en los labios. Ninguno lo planeó y lo mostraron sus expresiones faciales.

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La reacción del cantante fue inmediata: soltó una carcajada. La señora, por su parte, quedó entre la sorpresa, el apuro y los nervios. Quienes estaban cerca respondieron con risas y gritos. Y de inmediato otra señora le pidió también un beso pero ya fue en la mejilla.

Así reaccionaron las redes al beso de Nodal con una fan

El clip circuló rápido en redes sociales. Entre los asistentes el momento se vivió con humor, pero en internet el registro generó lecturas de todo tipo. El video acumuló comentarios, reproducciones y reacciones en distintas plataformas en cuestión de horas. Los usuarios respondieron con una ola de comentarios que mezclan humor, referencias al historial amoroso del cantante y guiños directos a Ángela Aguilar.

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Christian Nodal se acercó a una fan de la tercera edad para tomarse una foto en la Arena Monterrey, intentó darle un beso en la mejilla y el momento terminó de una forma que ninguno de los dos esperaba. (Captura de pantalla @chesh.yrem)

“Este hombre no perdona”

“Su alma gemela por fin lo encontró”

“La verdadera fan de la relación”

“Ya no es mayo”

“Mamá Coco, que listilla”

“Nodal no perdona nada”

“¿Por qué me das un beso Cristian? Porque eres mi abuela...”

“Si se organiza la señora, se casa el otro mes”

“Porque eres mi nieto Christian”

“A partir de ahora, Ángela Aguilar cambiará de look”

“Señora si usted es fan de la relación no la vamos a odiar”

“Mamá Coco: yo gané”

“Mañana Ángela con el cabello pintado de blanco”

“Alguien durmió en el sillón esa noche”

Por otro lado, Susana Zabaleta quien también tuvo presentación en Monterrery, arremetió contra Nodal el sábado 13 de junio durante su “Homenaje Sinfónico al Divo” en el Escenario GNP Seguros de Monterrey. Lo llamó “el innombrable”, luego lo nombró, y sostuvo que la responsabilidad del escándalo con Cazzu y Ángela Aguilar recae en él: “Le echan la culpa toda a la pobrecita enana, pero la verdad es que el hijo de su ch*ng*d*mdr*, ¿no?“. La sala respondió con ovación.