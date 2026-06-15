Detenciones por armas en el AICM: los casos recientes detectados en filtros de seguridad del aeropuerto

Tras el hallazgo, el hombre fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades federales. (Imagen ilustrativa creada con IA | Infobae México)

Un pasajero que pretendía viajar a Tijuana fue detenido este domingo 14 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después de que personal de seguridad detectó un arma de fuego durante una revisión de equipaje.

El caso se convirtió en el incidente más reciente de este tipo registrado en la principal terminal aérea del país y ocurrió apenas tres semanas después de que una mujer fuera arrestada tras el hallazgo de una pistola y 17 cartuchos útiles durante otro procedimiento de inspección.

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De acuerdo con la información difundida por autoridades aeroportuarias, el arma fue localizada durante los controles de seguridad aplicados antes del abordaje del vuelo con destino a Tijuana. Tras el hallazgo, el hombre fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades federales competentes.

Hasta ahora no se ha informado públicamente qué tipo de arma fue encontrada ni si estaba acompañada de municiones. Tampoco se ha precisado si el pasajero contaba con algún permiso relacionado con la posesión o transportación del arma.

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La intervención ocurrió menos de un mes después de otro aseguramiento

El 25 de mayo, elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, adscrita a la Secretaría de Marina, detectaron mediante equipos de rayos X un objeto con características de arma de fuego dentro del equipaje de una pasajera durante una revisión rutinaria.

La mujer intentaba viajar con una pistola abastecida y 17 cartuchos útiles dentro de su equipaje. (Crédito: Semar)

Según la información oficial, los operadores identificaron imágenes inusuales durante el escaneo de la maleta y activaron los protocolos de seguridad. Posteriormente, localizaron a la propietaria para efectuar una inspección detallada en su presencia.

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Durante la revisión fue encontrada una pistola abastecida con un cargador y 17 cartuchos útiles. La mujer fue detenida en el lugar y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República junto con el arma y las municiones aseguradas. Días después, un juez federal determinó vincularla a proceso por delitos relacionados con el armamento localizado durante la revisión aeroportuaria.

Aunque las autoridades no han señalado que exista relación entre ambos expedientes, los dos incidentes fueron detectados durante los filtros de inspección instalados en el aeropuerto y derivaron en investigaciones federales para determinar si existieron violaciones a la legislación en materia de armas de fuego.

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Los filtros del AICM han detectado otros objetos ilícitos en meses recientes

Además de los casos relacionados con armas, los sistemas de revisión del aeropuerto han permitido detectar otros cargamentos ilícitos ocultos en equipaje.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en noviembre de 2025, cuando autoridades federales aseguraron 17.4 kilogramos de cocaína distribuidos en 15 paquetes ocultos dentro de una maleta documentada en la Terminal 2 del AICM. El hallazgo derivó en la detención de una persona durante una inspección realizada por elementos de Marina y personal aduanal.

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Ese mismo mes, investigaciones de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República permitieron desarticular una red que presuntamente utilizaba las instalaciones aeroportuarias para enviar cargamentos de cocaína hacia Tijuana. Durante el operativo fueron detenidas cuatro personas y asegurados 271 paquetes con un peso cercano a los 270 kilogramos de droga. De acuerdo con las indagatorias, parte de los cargamentos ingresaba al área de carga sin pasar por los procedimientos habituales de revisión.

Más recientemente, en abril de 2026, una mujer procedente de Colombia fue detenida en la Terminal 2 después de que una revisión mediante rayos X detectó anomalías en su equipaje. Durante la inspección, autoridades localizaron cocaína líquida oculta en 14 botellas de champú, por lo que posteriormente fue vinculada a proceso por delitos contra la salud.

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Los distintos casos muestran que los controles de seguridad implementados en el AICM no sólo están dirigidos a detectar armas de fuego, sino también drogas y otros objetos cuya posesión o transporte está regulado por la legislación federal.