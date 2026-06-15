Fovissste lanza crédito con tasa desde 2% exclusivo para servidoras públicas y pensionadas

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó más de 200 viviendas y dio a conocer 577 condonaciones de crédito Fovissste en San José Chiapa, Puebla. (Foto: Presidencia)

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) presentó este lunes 15 de junio un nuevo crédito hipotecario destinado exclusivamente para servidoras públicas y pensionadas del sector federal, con una tasa de interés preferencial desde 2%, anunció la Vocal Ejecutiva Jabnely Maldonado Meza durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional.El instrumento busca ampliar el acceso de las mujeres al derecho humano de una vivienda adecuada y se complementa con mejoras en la transparencia y educación financiera para las acreditadas.

El monto promedio del nuevo financiamiento asciende a 1,156,000 pesos y la meta de colocación para el programa de Crédito 2026 es de 30,796 operaciones, de las cuales el avance se sitúa en 39.3% al corte de mitad de año. Maldonado Meza destacó que el diseño responde a una demanda histórica de equidad y reconocimiento hacia el papel de las mujeres en el servicio público, así como a la necesidad de condiciones competitivas que permitan mejorar la calidad de vida de las beneficiarias.

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(Gobierno de México)

Nuevo estado de cuenta facilita seguimiento y transparencia

Asimismo, se indicó que a partir del 1 de julio, las acreditadas podrán consultar un nuevo estado de cuenta digital, disponible en el portal electrónico del Fovissste, que permitirá una fácil identificación del monto prestado, pagos realizados y saldo actual. Esta actualización tiene como propósito fortalecer la educación financiera y el acompañamiento institucional a quienes ya cuentan con un crédito vigente.

La funcionaria subrayó que la claridad en la información representa un paso clave para que las mujeres puedan tomar mejores decisiones financieras a lo largo de la vida del crédito. “Es un crédito para las servidoras públicas, para las pensionadas. Permite que las mujeres, nuestras compañeras, accedan al derecho humano a la vivienda adecuada, y tiene una tasa preferencial de 2 al 3.5 por ciento, por eso estamos promoviendo”, expuso Jabnely Maldonado Meza en Palacio Nacional.

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El Infonavit y el Fovissste fueron los dos fundados en 1972. (Facebook/Infonavit/Gobierno de México

Condiciones preferenciales buscan reducir brecha de género

La Vocal Ejecutiva del Fondo señaló que el programa también incorpora elementos de acompañamiento y asesoría personalizada, para que las beneficiarias reciban información clara y puedan aprovechar al máximo los beneficios del instrumento. El nuevo producto complementa otras acciones institucionales para garantizar el acceso igualitario a créditos y fortalecer la seguridad patrimonial de las familias encabezadas por mujeres.

Las interesadas podrán descargar su estado de cuenta actualizado directamente desde el portal electrónico del Fovissste. El organismo estima que, con estas medidas, se incrementará la participación de las mujeres en la obtención de créditos y se consolidará el enfoque de igualdad de género en la política de vivienda pública.

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