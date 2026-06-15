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Laura Itzel Castillo, a la Secretaría de las Mujeres tras casi 60 días sin titular: Sheinbaum anuncia el relevo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la presidenta del Senado se incorporará a su nuevo cargo una vez concluidos sus deberes actuales

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Retrato de Laura Itzel Castillo con cabello rubio y chaqueta roja, con la silueta de Claudia Sheinbaum de fondo. Fondo magenta con texto "Mujeres Secretaría de las Mujeres" y escudo nacional
Laura Itzel Castillo, propuesta para la Secretaría de las Mujeres, aparece en una imagen compuesta con la silueta de Claudia Sheinbaum y el logo de la institución, en el marco de discusiones en el Senado de la República. (Jovani Pérez | Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado de la República, será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, esto durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este lunes 15 de junio.

Sheinbaum puntualizó que la legisladora se integrará a este cargo dentro del Gobierno de México una vez que concluya sus labores actuales en el Senado. El nombramiento se da luego de casi dos meses sin secretaria de las Mujeres, tras la renuncia de Citlali Hernández.

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