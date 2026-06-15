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Con 7.2 de calificación promedio, Sheinbaum presume números tras Mundial y tensión social

La encuesta ubica a Claudia Sheinbaum con 71% de aprobación, un punto por encima de AMLO, pese a marchas de la CNTE y madres buscadoras

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posa con una camiseta de la selección de México este lunes, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posa con una camiseta de la selección de México este lunes, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió este lunes los resultados de una encuesta de De las Heras Demotecnia que la coloca con 71% de aprobación ciudadana, superando por un punto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien registra 70% en el mismo sondeo.

Los números llegaron en medio de semanas políticamente agitadas: movilizaciones del CNTE y marchas de madres buscadoras habían generado presión sobre su gobierno. Aun así, la mandataria los presentó con evidente satisfacción durante su conferencia mañanera.

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Los números que presumió Sheinbaum

La encuesta revela que el 71% de los mexicanos tiene una opinión “muy buena” o “buena” de la presidenta, frente a un 11% que se mantiene neutral y solo un 1% que la califica negativamente.

En cuanto a la calificación directa de su trabajo, el promedio es de 7.2 sobre 10, con la siguiente distribución:

  • 23% le otorgó calificación de 10
  • 36% la calificó entre 8 y 9
  • 15% entre 6 y 7
  • 17% entre 1 y 5
  • 6% le dio cero

“Me gané por un punto”

Al compararse con su antecesor, Sheinbaum no ocultó el guiño competitivo. “Me gané por un punto”, dijo al observar que su aprobación supera por un margen mínimo la de López Obrador, quien acumula 70% de opinión favorable y 19% desfavorable tras dejar la presidencia.

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Atributos que le reconoce la ciudadanía

El sondeo también midió cuál es el principal atributo que los mexicanos asocian con Sheinbaum. Los más mencionados fueron:

  • Honesta — 14%
  • Conoce los problemas de la gente — 14%
  • Firme — 11%
  • Trabajadora — 11%
  • Capaz — 9%
  • Amable — 9%
  • Responsable — 9%

El contexto del Mundial

La presidenta también aprovechó para referirse al ambiente que dejó el Mundial de Futbol, señalando que los partidos de la selección generan momentos de unidad nacional. “Cuando juega la selección, todo mundo está con la selección. Son momentos de mucha [unión]”, apuntó, en aparente contraste con las tensiones políticas de las últimas semanas.

La encuesta fue realizada por De las Heras Demotecnia y fue presentada por la propia mandataria durante su conferencia matutina.

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