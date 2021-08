Falleció Lourdes Dávalos, madre de la doctora que fue presuntamente asesinada en Ocosingo

María de Lourdes Dávalos Abrego, madre de Mariana Sánchez Dávalos, falleció este sábado por la mañana en Tuxtla Gutiérrez (Foto: Captura de pantalla)

María de Lourdes Dávalos Abrego era la madre de Mariana Sánchez Dávalos, la doctora que fue víctima de feminicidio en la zona de Ocosingo, en el estado de Chiapas. A seis meses de la muerte de su hija, ella también falleció este sábado por la mañana en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.

En una de las conferencias de prensa en la que Lourdes pidió justicia por su hija, ell confirmó que padecía cáncer desde hace algunos años. Según lo reportado por medios locales, fuentes cercanas a la familia de ella lo confirmaron.

Antes de fallecer, Lourdes Dávalos denunció las inconsistencias que que hubo en el caso de su hija y no descansó con tal de encontrar justicia y esclarecer los hechos alrededor de la muerte de Mariana.

En febrero pasado denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó a darle una copia de la carpeta de investigación del caso.

Su hija fue víctima de feminicidio en Ocosingo (Foto: Facebook/Mariana Sánchez Dávalos)

A través de un video que difundió en redes sociales, la mujer informó que la Fiscalía se negó a mostrarle la carpeta que se abrió en torno al asesinato de su hija, lo cual la llevó a desconfiar de las investigaciones.

“A la fecha no he recibido copia ni acceso a la carpeta de investigación. Mi desconfianza crece como pasan los días y mi angustia crece a cada instante”, denunció.

Por otro lado, hizo un llamado para que se haga justicia y la muerte de Mariana no quede impune. Ella esperaba “justicia de verdad, sin chivos expiatorios o procesos amañados”.

Desde ese mes, Dávalos Abrego aclaró que puedo estar presente en las manifestaciones que se hicieron en torno a su hija debido a una condición médica. Dijo que hace unos meses le extirparon un seno y por ello se encuentra delicada.

Desde febrero ella mencionó que no estaba bien de salud (Foto: Tiwitter/@Erika_Velasco_)

“Todavía tengo secuelas de la cirugía. Me he descuidado y debo mantenerme lejos del sol, y con cuidados que no afecten mi salud”, señaló.

No obstante, agradeció a los estudiantes, activistas, colectivas feministas y medios de comunicación nacionales e internacionales por el apoyo y cobertura que han dado sobre al caso de su hija.

A quienes la han cuestionado por su papel como madre, les respondió que si no se encontraba en Chiapas con Mariana cuando ocurrieron los hechos porque estaba trabajando fuera, pues debía mandar recursos para su manutención mientras vivía con su abuela.

Asimismo, lamentó que haya quienes revictimizan a Mariana, puesto que no fue la culpa de ella, bajo ninguna circunstancia, ser agredida.

Denunció las inconsistencias en el caso de su hija (Foto: Especial)

Cabe señalar que esa no era la primera vez que hablaba públicamente para dar señalamientos sobre el caso de Mariana. El pasado 3 de febrero dio una conferencia de prensa en donde señaló que ella no dio permiso para que el cuerpo de su hija fuera cremado, además, dijo que hubo otras inconsistencias el día de su funeral.

“A mí nadie me preguntó si la iban a cremar. No, yo firmé nada, no ordené nada para que la cremaran”, dijo.

“Por cuestiones de tiempo, o sea llegué bastante tarde a la velación, solamente me dio tiempo de despedirla. Vi que había mucha prisa de sacar el ataúd y llevarse la carroza. La carroza me ganó, y la metieron directamente al horno, al crematorio”, expresó.

Dentro de la misma conferencia, Lourdes enfatizó en que su hija le narró sobre el acoso que ella sufría dentro del ejido de Nueva Palestina. Agregó que además la directora de la clínica de la población sabía tenía conocimiento sobre lo sucedido.

SEGUIR LEYENDO: