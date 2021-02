Madre de Mariana Sánchez aseguró que no se autorizó la cremación del cuerpo de su hija

Lourdes Dávalos Abrego declaró que no dio ninguna orden para cremar el cuerpo de su hija (Foto: Captura de pantalla)

María de Lourdes Dávalos Abrego, madre de Mariana Sánchez Dávalos, negó que ella hubiera dado permiso para que el cuerpo de su hija fuera cremado.

Durante una conferencia de prensa, la madre de la médica aseguró que ella no dio aprobación, ni firmó ningún documento oficial en el que permitía cremar el cuerpo de su hija.

“A mí nadie me preguntó si la iban a cremar. No, yo firmé nada, no ordené nada para que la cremaran”, declaró.

Además agregó que todo sucedió de maneras muy extrañas, pues ella llegó tarde al propio velatorio de Mariana. Y, cuando la carroza se llevó el cuerpo hacia los hornos, ella ya no alcanzó a ver a su hija de nuevo.

La madre de la joven insistió en que su hija sí hizo una denuncia (Foto: Captura de pantalla)

“Por cuestiones de tiempo, o sea llegué bastante tarde a la velación, solamente me dio tiempo de despedirla. Vi que había mucha prisa de sacar el ataúd y llevarse la carroza. La carroza me ganó, y la metieron directamente al horno, al crematorio”, expresó.

Por su parte el abogado de Lourdes, Carlos Hugo Tondopó Hernández, no expresó si esta acción podría ser considerada como una falta al proceso de investigación.

“Yo no quiero adelantar si cremar a una persona sin consentimiento puede ser alguna violación procesal”, dijo.

Dentro de la misma conferencia, Lourdes enfatizó en que su hija le narró sobre el acoso que ella sufría dentro del ejido de Nueva Palestina. Agregó que además la directora de la clínica de la población sabía tenía conocimiento sobre lo sucedido.

Mariana fue hallada el pasado 28 de enero en su hogar (Foto: Especial)

Por su parte, Tondopó Hernández, indicó que se tienen nombres y apellidos de la persona que acosó a Mariana, y de quien pudo saber en primera instancia lo que le sucedió. No obstante, no reveló los datos pues se necesita discreción para la investigación.

La FGE negó registro de denuncias

Mientras tanto, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas negó la existencia de alguna denuncia por abuso sexual por parte de la pasante de medicina.

“Después de una minuciosa revisión en todas las Fiscalías de Distrito y de Materia, se confirmó que no existe ninguna denuncia penal por acoso sexual ni violación, presentada por la víctima anterior a los hechos que hoy se investigan”, declaró la fiscalía.

Mariana Sánchez fue hallada sin vida la mañana del jueves pasado dentro de su casa. La FGE informó que la joven de 24 años murió por ahorcamiento.

La FGE declaró que no había denuncias registradas (Foto: Archivo)

Tras conocer la noticia, policías, peritos y Ministerios Públicos arribaron al lugar de los hechos para comenzar a investigar. Aunque los primeros informes al respecto decían que el cuerpo presentaba signos de violencia, las autoridades lo desmintieron.

Según la necropsia de ley realizada a los restos de Mariana, se determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento.

“El médico legista informó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia y tampoco de agresión sexual. El Ministerio Público agota las diligencias para el protocolo de feminicidio”, informó la fiscalía.

Mariana realizaba su servicio social en Nueva Palestina, Ocosingo, y dos meses antes había hecho una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas por un ataque sexual que sufrió a manos de un integrante de la comunidad. Sin embargo, la denuncia nunca tuvo seguimiento.

Mariana habría pedido ayuda de las autoridades (Foto: Facebook perfil de Mariana)

Por el mismo hecho, la médico cirujano tuvo que pedir a la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) y a la Secretaría de Salud de la entidad que le asignaran otra clínica en la que pudiera ejercer su servicio social. No obstante, ninguna de las autoridades hizo algo al respecto, por lo que tuvo que continuar asistiendo al lugar.

Después de lo que le pasó, Mariana, egresada de la UNACH, buscaba que las autoridades sanitarias y escolares la reubicaran en otra comunidad, pero solo se limitaron a darle vacaciones un mes y no la trasladaron a otra zona ni dieron seguimiento a su denuncia, indicaron sus compañeros.

Tras 10 días sin dinero, y con las consecuencias físicas y emocionales del ataque sexual a cuestas, Mariana enfrentaba depresión, según advirtieron amigos.

