“Pueden considerarla satisfactoria los expresidentes, los impunes”: Lorenzo Meyer sobre la consulta popular

Lorenzo Meyer dio su opinión sobre los resultados de participación en la consulta popular 2021

Tras la baja participación registrada en la consulta popular del pasado domingo, el analista y académico Lorenzo Meyer consideró que que dicho ejercicio solo puede ser satisfactorio para los expresidentes impunes.

No obstante, señaló que su ejecución no proporcionó resultados “efectivos”, por lo que se presenta como un ejemplo de cómo no debe organizarse un evento de tal naturaleza.

“Se le puede poner buena cara al SI, pero es obvio que por la baja participación la consulta popular del 1° de agosto sólo pueden considerarla satisfactoria los expresidentes, los impunes. Sin embargo, es una lección de cómo NO llevar a cabo una consulta popular efectiva”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lorenzo Meyer aseguró que la consulta popular del pasado domingo es un ejemplo de cómo no llevar a cabo un ejercicio efectivo (Foto: Twitter@DrLorenzoMeyer)

Resultados de la Consulta Popular 2021

Aunque la Consulta Popular 2021 sólo contó con la participación de 6,662,915 mexicanos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, la declaró como un ejercicio histórico en la democracia del país.

“Nuestro país vivió hoy el primer ejercicio legal de consulta popular a nivel nacional en la historia de nuestra democracia, hoy, millones de mexicanos y mexicanas pudimos ejercer nuestro derecho a opinar sobre un tema que se consideró de trascendencia nacional. Claramente, la consulta popular del día de hoy representa ya una experiencia exitosa más de la democracia mexicana.

Fue exitosa al menos por tres motivos: primero, porque es la primera consulta de carácter nacional que se desarrolla con los mismos estándares de calidad técnica, imparcialidad e integridad, con la que se llevan a cabo las elecciones organizadas por el INE para renovar los poderes constitucionales, es decir, es el primer ejercicio que se realiza en los términos del artículo 135 constitucional.

Segundo, porque es la consulta popular en la que han participado el mayor número de votantes en nuestra historia. Tercero, porque la emisión de la opinión se desarrolló con civilidad y en paz en todo el territorio nacional”, manifestó el funcionario.

Tras computar el 100% de las actas, el INE dio a conocer que 97.7214% de las opiniones se inclinaron a favor del “SÍ” (Foto: Crisanta Aguilar / Cuartoscuro)

Tras computar el 100% de las actas, el Instituto dio a conocer que 97.7214% de las opiniones se inclinaron a favor del “SÍ”, lo que equivale a 6,511,385 de mexicanos que quieren que se investiguen a los expresidentes mexicanos. Mientras que 1.5449% respondió “NO”, es decir, 102,945 personas. Asimismo, se tiene el registro de participaciones nulas, lo que representa 0.7335% o 48,878 ciudadanos.

La baja participación en la consulta popular tendrá como consecuencia que ésta no será vinculante. Es decir, a pesar de que el 97% de los participantes se manifestaran a favor de que se investigue a las y los ex funcionarios públicos de administraciones anteriores, no tendrá efectos prácticos en ninguna institución pública.

Por su parte, el presidente López Obrador señaló que la consulta popular incomodó a sus adversarios. Incluso aseguró que en vez de promocionarla, “simularon que iban a recoger la opinión de la gente”.

El presidente López Obrador señaló que la consulta popular incomodó a sus adversarios (Foto: Presidencia de México)

En esto último se refirió al INE, pues acusó que dicho organismo fue cómplice de los medios de comunicación “negando la posibilidad de que se establezca de una vez y para siempre un sistema democrático fuerte”.

“Entonces, ya la gente quiere otra cosa y lo demostraron el domingo. Fue muy importante que, aún con todos los obstáculos, se dio un paso adelante, una consulta constitucional por primera vez en la historia de México”

Aunado a esto, recordó que en marzo se volverá a consultar a la gente su revocación de mandato, la cual será una oportunidad para la oposición de reagruparse como lo hizo en las elecciones del 6 de junio pasado.

