Cómputo final del INE: 6.6 millones de mexicanos participaron en consulta popular

El INE publicó los resultados finales de la Consulta Popular AMLO (Foto: Cuartoscuro)

La noche de este lunes 2 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el resultado final de la consulta popular realizada el domingo 1, la cual tiene la función de abrir la posibilidad de que se investigara y, en caso de encontrar elementos vinculantes, se sometiera a juicio a ex funcionarios públicos.

La pregunta a la que el electorado mexicano fue invitado a participar fue la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los de las posibles víctimas?”

La participación ciudadana fue menor a la mínima requerida para que la consulta sea tomada en cuenta para surtir efectos prácticos (Foto: Cuartoscuro)

De tal modo que millones de mexicanos acudieron a las mesas receptoras a votar; sin embargo, el INE confirmó una muy baja participación, por lo cual no será vinculante el resultado de este ejercicio; sin embargo, deja de manifiesto que casi el 100% de los que fueron a proclamar su opinión quieren que se investigue y se enjuicie a quien corresponda.

En total, se recibieron 6,662,915 papeletas, de las cuales, al corte de las 21:24horas (tiempo del centro de México), se tiene contabilizadas el 100% de ellas, con una preferencia del 97.7214% a favor del “SÍ” a la pregunta, lo que equivale a 6,511,385 de mexicanos que quieren que se investiguen a los expresidentes mexicanos.

Mientras que el 1.5449% respondió “NO”, lo que equivale a 102,945. Asimismo, se tiene el registro de participaciones nulas, que equivale al 0.7335% o 48,878 personas.

La baja participación ciudadana en la consulta popular tendrá como consecuencia que ésta no será vinculante. Es decir, a pesar de que el 97% de los participantes manifestaran estar a favor de que se investigue a las y los ex funcionarios públicos de administraciones anteriores, al tener una baja representación popular no tendrá efectos prácticos en ninguna institución pública.

Morenistas participaron en la consulta popular (Foto: Twitter / @CitlaHM / @mario_delgado / @rocionahle / @Claudiashein / @AlfonsoDurazo)

¿Por qué no tendrá efecto alguno la consulta popular?

De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) para que el resultado de dicho ejercicio sea vinculante, debe de participar el 40% del electorado. Esto quiere decir que para que la consulta tenga efecto real, debe de haber una participación ciudadana que rebase los 37,468,678 votos.

Esto por que el INE tiene contabilizadas a 93,671,697 personas en el padrón electoral y las boletas registradas en total suman 6,663,174, lo que se manifiesta en un 7.1133% de participación. En otras palabras, faltaron 30,805,504 ciudadanos que acudieran a las mesas receptoras para emitir su opinión respecto al ejercicio, lo cual en porcentaje se traduce en una falta del 32.8867 por ciento.

“El resultado de la consulta popular, es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”, especifica el Artículo 5 de la LFCP, tercer párrafo.

La consulta abría la posibilidad a que se investigara a ex funcionarios públicos de otras administraciones (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, en el Artículo 64, Capítulo IV, de esa misma ley, se especifica que una vez se confirme esa masa votante, se activará el aparato burocrático, mismo que involucrará al poder ejecutivo, legislativo y judicial.

“Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención”

Con lo que se concluye que al tener dicha falta de participación, este proceso cívico pasará sin surtir efecto alguno en la vida política de México.

SEGUIR LEYENDO: