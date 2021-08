“Un pretexto para polarizar el país”: Luis Carlos Ugalde criticó consulta de revocación de mandato de AMLO

Revocación de mandato de AMLO va a enfrentar a los mexicanos, aseguró Luis Carlos Ugalde, exconsejero del INE (Foto: Presidencia/Facebook@luis.c.ugalde)

El exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, señaló que la consulta de revocación de mandato convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo va a confrontar a los mexicanos.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el economista egresado del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) consideró que dicho ejercicio es un contrasentido debido a que se trata de un recurso que solicitan los interesados en la renuncia de un funcionario y no el propio afectado, por lo que terminó calificándolo como una “simulación” parecida a la consulta popular del pasado 1 de agosto.

“A mí lo que me preocupa es que la consulta de revocación de mandato que el presidente se quiere organizar a sí mismo es un contrasentido y es un gran riesgo. Es un contrasentido porque las consultas de revocación las pide quien quiere que se vaya un presidente y aquí é quiere organizarse una ratificación de mandato, se trata de un engaño muy parecido al de la consulta del domingo pasado”

Agregó que la revocación de mandato no es un ejercicio positivo para el país, pues vulnera los derechos políticos de los ciudadanos que eligieron al tabasqueño por un periodo de seis años. Además, lo acusó de usar dicho mecanismo como un “pretexto” para polarizar al país.

Luis Carlos Ugalde señaló que se trata de una simulación como la de la consulta popular (Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro)

En caso de que la decisión de los participantes en la consulta sea a favor de la renuncia del mandatario, México enfrentaría una crisis de inestabilidad política, advirtió Luis Carlos Ugalde. Mientras que la ratificación de su gobierno sería utilizada por López Obrador para “denostar a sus adversarios”.

“Segundo, a mí me parece que no trae nada de bueno para el país. A López Obrador lo elegimos para seis años, ni antes ni después. Me parece inconstitucional que después de que 30 millones de mexicanos votaron por él, ahora salga con que a lo mejor se va antes, yo creo que eso viola derechos políticos de votantes que lo eligieron por seis años.

Me parece que es un pretexto para polarizar el país, lo que el país necesita es un gobernante de tiempo completo que deje trampas retóricas y que haga cosas por el bien del país, esto solamente va a enfrentar a los mexicanos. Si gana la revocación, imagínate que López Obrador tenga que renunciar en marzo, el país va a entrar en una ruta de inestabilidad política. Imagínate si gana y se queda, va a usar eso para denostar más a sus adversarios y para polarizar y volvieres más radical y estridente”, expresó el exfuncionario durante la charla con Uresti.

Resultados de la Consulta Popular 2021

Tras computar el 100% de las actas, el INE dio a conocer que 97.7214% de las opiniones se inclinaron a favor del “SÍ” (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Aunque la Consulta Popular 2021 sólo contó con la participación de 6,662,915 mexicanos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, la declaró como un ejercicio histórico en la democracia del país.

“Nuestro país vivió hoy el primer ejercicio legal de consulta popular a nivel nacional en la historia de nuestra democracia, hoy, millones de mexicanos y mexicanas pudimos ejercer nuestro derecho a opinar sobre un tema que se consideró de trascendencia nacional. Claramente, la consulta popular del día de hoy representa ya una experiencia exitosa más de la democracia mexicana”.

Tras computar el 100% de las actas, el INE dio a conocer que 97.7214% de las opiniones se inclinaron a favor del “SÍ”, lo que equivale a 6,511,385 de mexicanos que quieren que se investiguen a los expresidentes mexicanos. Mientras que 1.5449% respondió “NO”, es decir, 102,945 personas. Asimismo, se tiene el registro de participaciones nulas, lo que representa 0.7335% o 48,878 ciudadanos.

