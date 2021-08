“Ni goles ni votos”: la crítica de Porfirio Muñoz Ledo a la consulta popular

Porfirio Muñoz Ledo criticó la consulta popular de AMLO (Foto: Cuartoscuro / Graciela López)

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena, reconoció el tamaño del fracaso de la consulta popular celebrada el domingo 1 de agosto que tenía como finalidad abrir la posibilidad de investigar y enjuiciar a ex presidentes mexicanos.

A través de redes sociales, el abogado de la UNAM recalcó este lunes 2 de agosto que la jornada del domingo fue triste en dos sentidos, pues de manera irónica, además de señalar la falta de participación ciudadana en la consulta pública, condenó el resultado en la final de la Copa Oro, donde México cayó ante EEUU 1-0.

“Noche triste de ayer domingo por las derrotas en fútbol y democracia que se ganan con goles y con votos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La Consulta Popular de AMLO recibió muy poca participación ciudadana (Foto: Cuartoscuro)

Muñoz Ledo abundó más sobre el tema político, pues desde hace algunos meses, el secretario del Comité de Decanos de la Cámara de Diputados ha manifestado una actitud crítica a diversos planteamientos promovidos desde la Presidencia de la República y la consulta para investigar a ex funcionarios no escapó de su radar.

“La consulta popular fue un fracaso, la historia no se vota ni se bota, la justicia se aplica, no se somete a la opinión popular”, insistió en la misma publicación, pues el legislador está convencido de que si la Fiscalía General de la República (FGR) llegara a encontrar elementos vinculantes para procesar a ex funcionarios de regímenes anteriores, lo debe de hacer sin miramientos al voto de las mayorías.

Finalmente, contempló el resultado de la participación ciudadana en la consulta como una lección, por lo que instó a no realizar ejercicios democráticos en temas menores.

“El desaire de la ciudadanía es una lección. No volvamos a banalizar el sufragio popular ni a gastar la pólvora en infiernitos”, concluyó en su crítica del lunes.

Porfirio Muñoz Ledo señaló el fracaso de la consulta a ex presidentes (Foto: Cuartoscuro)

El señalamiento de Muñoz Ledo y Lazo de la Vega tiene carácter fáctico, pues de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) para que el resultado de dicho ejercicio sea vinculante, debe de participar el 40% del electorado. Esto quiere decir que para que la consulta tenga efecto real, debe de haber una participación ciudadana que rebase los 37,468,678 votos.

En el Artículo 5 de la LFCP, tercer párrafo se especifica el equivalente a la votación mínima necesaria para que se pueda proceder conforme al resultado de dicha actividad.

“El resultado de la consulta popular, es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”

Morenistas participaron en la consulta popular (Foto: Twitter / @CitlaHM / @mario_delgado / @rocionahle / @Claudiashein / @AlfonsoDurazo)

Asimismo, en el Artículo 64, Capítulo IV, de esa misma ley, se especifica que una vez se confirme esa masa votante, se activará el aparato burocrático, mismo que involucrará al poder ejecutivo, legislativo y judicial.

“Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención”

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), la participación en este ejercicio cívico fue de entre el 7.07 al 7.74 por ciento. Esto quiere decir que, aún tomando el límite superior de participación estimada por el órgano electoral, faltó un 32.26% de participación, lo cual se traduce en una carencia de 30,218,489 votos.

