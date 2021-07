AMLO acusó al INE de no promover ni instalar casillas suficientes para la Consulta Popular

Pese a la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a la población mexicana a salir a participar en la Consulta Popular de este domingo 1 de agosto, la cual busca “enjuiciar” a los últimos cinco ex presidentes del país por los posibles delitos que hayan cometido.

Así dijo este sábado en conferencia de prensa desde el Estado de Sinaloa, donde acudió para supervisar los avances de la carretera San Ignacio-Tayoltita, en el que estuvo acompañado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y del mandatario entrante, el morenista Rubén Rocha.

Sin embargo y sin mencionar su nombre, el líder de la autollamada “Cuarta Transformación” acusó al Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar la votación, de no instalar las casillas suficientes, así como de no difundir información suficiente sobre la importancia de la primera Consulta Popular en México.

“Mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa… silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente [...] Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes”