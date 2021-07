Marko Cortés, presidente nacional del PAN, dio positivo a COVID-19

Marko Cortés dio positivo a COVID-19 (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), fue diagnosticado con COVID-19 este viernes 30 de julio tras realizarse una prueba PCR. De tal modo que se mantendrá en aislamiento durante 14 días tal y como lo recomiendan las autoridades sanitarias para evitar que contagie a más personas con esta enfermedad.

Esta información fue confirmada por el propio Cortés Mendoza, quien en su cuenta oficial de Twitter explicó que se aplicó la prueba tras manifestar una sintomatología ligera de SARS-CoV-2.

“Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa. Síganse cuidando mucho”, publicó en redes sociales.

El presidente nacional del PAN se reunió con Santiago Creel y Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

El ex senador no ha confirmado en dónde se contagió, pero cabe recordar que durante los últimos días ha estado en contacto con múltiples personas al promover su agenda política. Esto porque se reunió con miembros de su partido en funciones y que están próximos a tomar protesta como funcionarios públicos.

El martes 27 de julio se reunió con Santiago Creel, diputado electo por el PAN, y con Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas señalado de estar vinculado con la delincuencia organizada.

“En Tamaulipas, con Francisco García Cabeza de Vaca, vamos juntos y con todo para cuidar lo avanzado en seguridad, energías limpias, atracción de inversión y generación de empleo. En el PAN seguiremos unidos y fuertes por un México mejor, demostrando que sí hay de otra forma de gobernar”, escribió el líder partidario en su cuenta de Twitter, donde también agregó una fotografía para conmemorar el encuentro.

Posteriormente, el jueves 29, acudió a la reunión plenaria del PAN, donde las y los diputados electos se reunieron para que su líder les indicara cómo quedará el liderazgo del blanquiazul al interior de la Cámara de Diputados.

Al evento del PAN, donde estuvo Cortés Mendoza, acudió Héctor Aguilar Camín (Foto: Twitter / @SantiagoCreelM)

En el evento se informó que el líder del partido en San Lázaro será Jorge Romero Herrera y que la propuesta para la mesa directiva del Congreso es Santiago Creel.

Por su cuenta, Santiago Creel posteó en redes sociales que en el evento, además de estar acompañado por Marko Cortés, estuvo presente el escritor Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, algo que pudiera incrementar la cadena de contagio en caso de que Cortés Mendoza hubiera estado incubando el virus desde ese momento.

“En compañía del presidente de mi partido Marko Cortés, es un gusto saludar y estar atento para escuchar a mi amigo Héctor Aguilar Camín en la Reunión Plenaria del Partido Acción Nacional de cara a la próxima legislatura federal”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La vacunación continúa en todo México para reducir la mortalidad del COVID-19 (Foto: Gob. CDMX)

Mientras tanto, la tercera ola de COVID-19 continúa su avance en México. La Secretaría de Salud (SSa) informó este viernes que ya suman 240,456 defunciones confirmadas en la república por el nuevo coronavirus así como 2,829,443 casos acumulados. Es decir, en las últimas 24 horas hubo 459 muertos y 19,346 contagios nuevos.

Señaló que la Ciudad de México y Tabasco son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 131,644 contagios de este tipo.

Además, hay más de 12,000 defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron pacientes 2,204,109 recuperados y, por otro lado, se registran más de 25 millones de personas con esquema completo de vacunación.

