Así serán los exámenes de motociclistas para obtener licencia en CDMX

Las pruebas para acreditarse consistirán en un examen escrito, una prueba de conocimientos sobre el vehículo y una exhibición de habilidades sobre dos ruedas. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) dio a conocer los exámenes que tendrán que realizar los motociclistas para obtener su licencia de manejo.

A partir del próximo 31 de julio será obligatorio que los bikers circulen por las calles capitalinas con una licencia de conducir exclusiva.

Las dos licencias que brindará la dependencia serán A1 (motocicleta) y A2 (auto y motocicleta).

Las pruebas para acreditarse consistirán en un examen escrito, una prueba de conocimientos sobre el vehículo y una exhibición de habilidades sobre dos ruedas.

PARTICULARIDADES DE LAS PRUEBAS

El primer examen es un cuestionario sobre los derechos y obligaciones de los motociclistas, así como el Reglamento de Transito, equipamiento de seguridad y normas básicas de convivencia vial.

La segunda es una especia de diagnóstico del vehículo, donde el piloto tendrá que explicar el estado de su moto, identificar su correcto funcionamiento o fallas, así como conocer sus principales piezas, tales como sistema eléctrico, balatas, frenos.

El tercer paso es la prueba práctica en uno de los centros evaluadores. Esta puede consistir en cuatro o cinco tareas relacionadas con el equilibrio, frenado y uso de clutch, por ejemplo.

Las autoridades de la capital presentaron el esquema sin actualizar la Ley de Cultura Cívica (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué pasa si siempre he manejado motoneta y no se manejar moto de velocidades? La licencias tipo A1 y A2 aplican para conducir motocicletas, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos y motonetas, por lo que no debe haber ningún problema: podrás obtener tu licencia A1.

En el caso de las sanciones para los conductores de motocicletas, serán las mismas que aplican para los conductores de autos, según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

La licencia tipo A1 tendrá un costo de 450 pesos. Por su parte, la licencia tipo A2 tendrá un costo de 900 pesos.

Es importante recalcar que estos costos no incluyen el monto de las pruebas de las entidades de certificación. Estos los definirá cada institución emisora, por lo que pueden variar sus precios.

La vigencia de ambas será de tres años.

La licencia tipo A1 tendrá un costo de 450 pesos. Por su parte, la licencia tipo A2 tendrá un costo de 900 pesos. (Foto: Cuartoscuro)

Cabe resaltar que estarán exentos de este trámite aquellos conductores que tengan una licencia permanente “Tipo A”. Los que tienen la Tipo A o B que es por 3 años, podrán seguir usándola hasta que expire.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad capitalina, en los últimos cinco años subió el uso de esta unidad en 800%, especialmente en 2020, pues con la llegada de la pandemia de COVID-19 y el desempleo, muchos optaron por adquirir una moto para colaborar con las aplicaciones de servicios de entrega.

Sin embargo, en el mismo lapso también se registró un incremento en la incidencia de accidentes en los que estuvieron involucrados motocicletas: 2,019 casos a marzo de 2021, según el último Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la CDMX. El mismo reporte identifica también que la proporción de motociclistas fallecidos aumentó respecto a años anteriores con un total de 47 decesos.

TALLER DE MOTOS DECOMISADO

Este miércoles, autoridades capitalinas capturaron a dos presuntos criminales e integrantes de la Unión Tepito: Mauricio Peralta, conocido como El Ahuatl, y su padre, un ex convicto y supuesto jefe de seguridad de Alejandra Guzmán.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los hallaron en su taller: un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero donde afirmó tuneaba automóviles y motocicletas. Los elementos descubrieron algunas unidades desarmadas que contaban con reportes de robo.

El Ahuatl, miembro de la Unión Tepito en la colonia Condesa, ordenaba golpizas, distribuía drogas y también realizaba fraudes y clonación de tarjetas.

La bodega donde encontraron a los sujetos, con los vehículos y las motos robadas, ya está asegurada: arrestaron a Peralta, su padre y otro cómplice. El Ahuatl había sido detenido en el 2018 y señalado como el tercero al mando en la Unión Tepito de la Condesa.

