Pruebas COVID-19 gratis en Edomex: en qué módulos te la puedes hacer

Las personas que se apliquen la prueba sólo esperarán 15 minutos para obtener su resultado (Foto: EFE/ José Pazos)

En medio del aumento de la tercera ola de COVID-19 en el país, este viernes, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, confirmó que la entidad retrocedió al color naranja en el semáforo epidemiológico.

Junto con la Ciudad de México, el Edomex concentra el mayor número de contagios del país, situación que ha alertado a la población para mantener las medidas de prevención y así evitar más infecciones, hospitalizaciones y muertes.

Una de las medidas para reducir los contagios ha sido la aplicación de pruebas rápidas en todas las entidades, pues si la persona presenta los síntomas del virus SARS-CoV-2, podrá obtener un resultado preciso con el cual se sabrá si padece esta enfermedad.

Las pruebas rápidas son gratuitas (Foto: Cuartoscuro)

Por ello, el Estado de México habilitó 31 módulos fijos para realizar, de manera gratuita, pruebas rápidas de COVID-19, con las que sólo habrá que esperar 15 minutos para conocer el resultado y recibir las indicaciones pertinentes para el tratamiento. A continuación te damos la ubicación exacta de cada uno:

Acolman: Palacio municipal, de los Agustinos No. 1, Centro ( de lunes a sábado, de 9:00 a 12:00 horas)

Atizapán de Zaragoza: Módulo Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza. Av. Primero de Mayo Número 1 San Juan Bosco, sitio López Mateos (lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas).

Atlacomulco: Ayuntamiento de Atlacomulco; Calle Lic. Isidro Fabela Alfaro (lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas).

Coyotepec: Centro de Salud Coyotepec. Avenida Constitución s/n, Col. Barrio de Chautongo (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas).

Cuautitlán: Hospital Gral. José Vicente Villada. Calle Alfonso Reyes, Col. Paseos de Sta María (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas).

Cuautitlán Izcalli: Centro de Salud Santa María de Guadalupe. Calle Rosal s/n, Col. Sta María Guadalupe la Quebrada (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas).

También se habilitaron 23 módulos itinerantes (Foto: EFE/ David Guzmán)

Ecatepec: Estación 1 Mexicable (Santa Clara); Avenida Morelos, Santa Clara Coatitla (lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas) y Estacionamiento de la Plaza Comercial “Las Palomas”, Avenida Central S/N (lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas).

Ixtapaluca: Estación de Protección Civil y Bomberos, Carretera Federal México Puebla km 27.5, Santa Cruz (lunes a sábado, de 7:00 a 13:00 horas).

Ixtlahuaca: Palacio municipal (lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas).

Jilotepec: Presidencia municipal Jilotepec, Manuel Ávila Camacho sin número (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas).

Lerma: Centro de Salud Lerma, Avenida Reilín Barejon número 22, La Mota (lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas).

Melchor Ocampo: CEAPS Melchor Ocampo. Calle Héroes de Chapultepec S/N, Col. Educación (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas).

Metepec: Árbol de la vida 62, Llano Grande (lunes a domingo, de 9:00 a 14:30 horas).

Naucalpan: Palacio municipal, Avenida Benito Juárez 39, El Mirador (lunes a domingo, de 8:30 a 15:00 horas; sábado y domingo, de 09:00 a 12:00 horas).

Se espera que con esta medida haya reducción en los casos graves (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Nezahualcóyotl: Explanada palacio municipal, Avenida Chimalhuacán, Benito Juárez (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas), La Bola. Av. Central calle 35 s/n esq. Av 6, Campestre Guadalupana (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas), Multiplaza Bosques – Av. Carlos Hank González s/n Fracc. Bosques de Aragón (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas) y Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Cto. Rey Nezahualcóyotl, Col. Benito Juárez (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas).

San Antonio La Isla: CEAPS San Antonio la Isla Leonardo Bravo (lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas).

Tejupilco: Hospital Regional ISSEMYM Tejupilco, Calle Durando sin número (lunes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas).

Texcoco: Parque de la Tercera Edad, Calle Leandro Valle sin número, Colonia San Pedro, a un costado de la Clínica del ISSSTE (lunes a domingo, de 9:30 a 14:00 horas).

Tlalnepantla: Avenida Riva Palacio sin número, explanada de palacio municipal (lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas).

Toluca: Parque Alameda 2000, Prol. Paseo de San Buenaventura s/n, Cultural (lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas).

Tultepec: Centro de Salud Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, Calle Cuauhtémoc. Barrio Guadalupe (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas).

Tultitlán: Centro de Salud Ampliación Benito Juárez. Calle Mariano Escobedo, No. 14, Col. Benito Juárez (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas), Centro de Salud Tultitlan de Mariano Escobedo, Calle Lic. Juan Fernández Albarrán, No. 24, Col. Barrio San Bartolo (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas) y Centro de Salud Prados. Calle Andrómeda No. 11, Fraccionamiento Unidad Morelos 3ra sección (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas).

El Estado de México es la segunda entidad con más casos positivos en esta tercera ola (Foto: Cuartoscuro)

Valle de Bravo: Centro de Salud Valle de Bravo, Carretera el Manguito (lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas).

Villa Guerrero: Centro de Salud Villa Guerrero, Calle Matamoros Sur, sin número (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas).

Zumpango: Centro de Salud de Santiago. Calle las Marseñas s/n, Col. Barrio de Santiago 2a. sección (martes y jueves, de 8:00 a 13:00 horas).

Además de estos puntos fijos, la entidad mexiquense también cuenta con 23 módulos itinerantes, ubicados en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Metepec, Naucalpan, Santiago Tianguistenco, Texcoco, Tlalmanalco y Toluca, mismos que pueden ser consultados en este enlace.

De acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría de Salud del Edomex, en las últimas 24 se registraron 162,983 casos positivos acumulados, 24,398 sospechosos, 202,101 negativos y 27,755 muertes por COVID-19.

Con estas pruebas, la vacunación y las nuevas medidas preventivas que tomará la entidad, se espera que los contagios disminuyan y logre superarse esta tercera ola que, a nivel nacional, ha dejado más de 16 mil contagios diarios en las últimas 48 horas.

