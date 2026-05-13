¿Te puedes divorciar aun si tu pareja no está de acuerdo?

El procedimiento se lleva a cabo ante un juez familiar, quien formaliza la disolución del vínculo matrimonial y resuelve los temas relacionados con los hijos, la manutención y la repartición de bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la ley actual permite que una persona solicite y obtenga el divorcio aunque su pareja no esté de acuerdo, gracias a la figura del divorcio incausado y a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que priorizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En el país, el divorcio puede tramitarse sin necesidad de probar una causa específica ni de contar con el consentimiento de ambos cónyuges.

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El procedimiento se lleva a cabo ante un juez familiar, quien formaliza la disolución del vínculo matrimonial y resuelve los temas relacionados con los hijos, la manutención y la repartición de bienes.

La SCJN ha determinado que exigir causales para divorciarse es inconstitucional, por lo que la voluntad de uno solo basta para iniciar el trámite.

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Bases legales y reforma: divorcio incausado y pronunciamientos judiciales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que obligar a una persona a permanecer casada contra su voluntad viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. -(Imagen ilustrativa Infobae).

Hasta hace algunos años, los códigos civiles estatales requerían justificar la solicitud de divorcio mediante causales específicas, como adulteri, abandono o violencia. Sin embargo, esto cambió con la introducción del divorcio incausado, que permite a cualquiera de los cónyuges solicitar la disolución sin expresar motivo alguno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que obligar a una persona a permanecer casada contra su voluntad viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

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Por ello, la jurisprudencia federal obliga a los jueces de todo el país a conceder el divorcio cuando cualquiera de las partes lo solicite, incluso si el código civil local aún exige causales. Basta con invocar la jurisprudencia de la Corte para que la petición proceda.

Procedimiento legal: cómo se tramita el divorcio si solo uno lo solicita

El trámite inicia con la presentación de una demanda de divorcio ante el juez competente, quien puede ser el del domicilio conyugal o el del cónyuge solicitante si hay separación. No es necesario que ambos estén de acuerdo ni que se justifique el pedido.

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El juez otorgará la separación provisional y dictará las medidas necesarias para garantizar la subsistencia de los hijos y la protección de los derechos de las partes. Al finalizar el proceso, se decreta la disolución del matrimonio y se inscribe en el Registro Civil.

En todos los casos, el juez resolverá sobre la guarda y custodia de los hijos, la convivencia, la forma en que se cubrirán las necesidades económicas y la división de bienes, dependiendo del régimen patrimonial bajo el que se casaron.

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Efectos y resoluciones: consecuencias patrimoniales y familiares

Una pareja después de discutir por el divorcio (Canva)

Tras el divorcio, los excónyuges pueden contraer matrimonio nuevamente. Los temas de pensión alimenticia, custodia y convivencia de los hijos, así como la división de bienes, se resuelven en la sentencia o mediante un convenio si hay acuerdo previo.

Si una de las partes se dedicó preponderantemente al hogar y no cuenta con medios propios de subsistencia, el juez puede ordenar una pensión compensatoria o asistencial que debe pagar el otro cónyuge. Este monto se determina según las circunstancias económicas de ambos y el tiempo dedicado a las labores del hogar.

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Particularidades estatales y recomendaciones

El trámite puede variar en detalles según la entidad federativa, pero la regla general es que nadie está obligado a permanecer casado si no lo desea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos códigos civiles locales aún mencionan causales de divorcio, pero la jurisprudencia federal tiene mayor jerarquía. Si el juez local exige causales, basta con invocar la jurisprudencia de la SCJN para obtener el divorcio incausado.

El trámite puede variar en detalles según la entidad federativa, pero la regla general es que nadie está obligado a permanecer casado si no lo desea. Los interesados deben acudir al juzgado familiar correspondiente y, de ser necesario, asesorarse para invocar los criterios federales aplicables.

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