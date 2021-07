“No hay inconsistencia en mi patrimonio”: presidente del TEPJF respondió a acusaciones de lavado de dinero

(Foto: Twitter @JL_VargasV)

El ministro presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, se defendió este lunes de las acusaciones en su contra por posible enriquecimiento ilícito a través de lavado de dinero, por el cual lo demandó la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), y aseguró que las autoridades decretaron en su momento no ejercer acciones penales en su contra.

“Tras varios meses de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, concluyó que las imputaciones que se hicieron en la denuncia no corresponden a la realidad y resolvió decretar el No Ejercicio de la Acción Penal”, aseguró Vargas Valdez en una carta pública.

Esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir, además, concluyó una vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio, ni en mis gastos

Y es que este lunes, la UIF, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), emitió un recurso de inconformidad contra Vargas Valdez e informó sobre nueva denuncia, presentada el pasado 22 de junio, contra dos personas físicas y cuatro morales por el delito de enriquecimiento ilícito a través de un supuesto de lavado de dinero.

Además, en un diario de circulación nacional, Vargas Valdez fue señalado por posible enriquecimiento ilícito. “Como informé públicamente, en diciembre de 2020 me presenté voluntariamente ante a FGR para atender cualquier cuestión relativa con una denuncia que formuló en mi contra la UIF. En ese momento, comprometí que acudiría ante las autoridades competentes para ofrecer pruebas y demostrar mi inocencia”, indicó Vargas Valdez este lunes.

“Con lo anterior, quedó demostrado que mi patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes mis percepciones con mis erogaciones. Más aún, me permito aclarar que las cifras filtradas al medio han sido alteradas y por lo tanto la información es falsa, imprecisa e injuriosa sobre mi persona y mi patrimonio”, aclaró.

Vargas Valdez aceptó que tiene noticia de la inconformidad de la UIF. “Independientemente de si dicha Unidad tiene facultades para ello, afirmo categóricamente que el No Ejercicio de la Acción Penal está debidamente sustentado en pruebas fehacientes que acreditan que no he cometido delito alguno”, insistió el magistrado presidente.

“Estaré atento al llamado de cualquier autoridad con el fin de emitir los posicionamientos que a mi derecho convengan. Me mantendré a la espera de litigar estos asuntos ante las instancias oficiales correspondientes. He sido y continuaré siendo respetuoso de los procesos y de las instituciones del orden jurídico mexicano”, completó.

Además, Vargas Valdez lamentó “como ciudadano y juzgador” que “se deteriore y corrompa el proceso legal mediante filtraciones” a la prensa. “En México es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales sean objeto de filtraciones a medios de comunicación”, aseveró.

“Finalmente, reitero soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el Ministerio Público Federal. Mi patrimonio y el de mi familia corresponden a ingresos obtenidos de manera lícita y declarados ante autoridades competentes”, finalizó.

Información en desarrollo