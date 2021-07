AMLO reprobó la proliferación de autodefensas: “Hay que ver de dónde sacaron esas armas”

FOTO: JOSE SANTÍS /CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprobó la creación de grupos de autodefensa en el país. Señaló que el Estado es quien debe de garantizar la paz y seguridad , y que “se está haciendo”, pero no se debe de tomar justicia por propia mano excusándose en que " hay mucha inseguridad”, porque podría ser que se trate de grupos políticos caciquiles regionales, que solo lo que buscan es poder, o de delincuencia.

“(Gobiernos anteriores) trajeron hasta un experto colombiano para enfrentar el problema de la seguridad con las llamadas autodefensas, eso no debe de aceptarse, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el Estado tiene la responsabilidad garantizar la paz y la seguridad, nadie puede hacer justicia por propia mano, eso es ilegal y eso no debe de aceptarse.

Nadie debe de armarse para enfrentar una supuesta situacion de inseguridad, porque se puede esgrimir, se puede usar como excusa de que hay mucha inseguridad y no es eso, puede ser que se trate de una confrontación política”, indicó el mandatario mexicano.

El pasado fin de semana un grupo de autodefensa autodenomidado “El Machete” lanzó un video en el anunciaban su aparición en Pantelhó, Chiapas, con el propósito, según la grabación, de “expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado” porque no quieren más muertes para los campesinos indígenas.

López Obrador informó que la Secretaría de Gobernación está analizando dicho grupo, porque podría tratarse de grupos políticos caciquiles, que solo buscan poder y control en la región.

“Habría que verlo, lo está analizando Gobernación pero en ningún aso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensa, nosotros no aceptamos eso, y es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo, y que no usen eso como excusa, que no digan: ´hay mucha inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos´.

Porque son dos cosas, o es una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder; o delincuencia...

Hay que ver de dónde obtienen las armas, de dónde sacaron esas armas... ´nos autodeclaramos autodefensas y a cometer ilícitos, y luego invitamos a los medios y hacemos una presentación´”, cuestionó López Obrador.

En una asamblea local un centenar de hombres con fusiles de asalto y algunos con machetes, denominados “Autodefensas del Pueblo Los Machetes”, fueron presentados a la comunidad de Pantelhó. Los pobladores manifestaron su respaldo, al tiempo que rechazaron a los narcotraficantes y sicarios y expresaron su deseo de vivir “en paz y libertad”.

Denunciaron que este municipio se ha visto afectado por una ola de asesinatos de los sicarios del grupo armado “Los Herrera”, ligado al ayuntamiento.