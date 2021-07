“Al viejito se le perdieron 20 millones de vacunas”: Chumel Torres se lanzó contra AMLO y recordó a Loret

Chumel Torres dio un consejo a las farmacéuticas de como “envolver” los biológicos para que al presidente no se “le escapen” (Fotos: Instagram @chumeltorres // Cuartoscuro)

Durante el noticiero “Por la mañana”, el periodista Ciro Gómez Leyva denunció la “desaparición” de más de 19 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19; por lo anterior, el creador de contenido Chumel Torres dio un consejo a las farmacéuticas de como “envolver” los biológicos para que al presidente Andrés Manuel López Obrador no se “le escapen”.

El pasado 19 de junio, Gómez Leyva cuestionó durante su programa en Radio Fórmula sobre los fármacos que aún no han sido aplicados a la población, pues señaló que existe una diferencia de 19 millones 416 mil 776 entre las vacunas recibidas y las aplicadas.

“¿Por qué es tan grande la diferencia entre vacunas recibidas y vacunas aplicadas?”, cuestionó el periodista.

Gómez Leyva señaló que existe una diferencia de 19 millones 416 mil 776 entre las vacunas recibidas y las aplicadas

Por lo que, a través de su cuenta de Twitter, el comediante y conductor de El Pulso de la República informó a sus seguidores que al mandatario “se le perdieron” 20 millones de vacunas, por lo que recomendó a las autoridades del sector enviar las dosis envueltas en columnas del periodista Carlos Loret de Mola, ya que “esas no se le escapan nunca”, se burló Chumel Torres.

“Al viejito se le perdieron 20 millones de vacunas. Tip: a la próxima manden las vacunas envueltas en columnas de Loret, esas no se le escapan nunca”, escribió en su red social.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, especialmente porque el youtuber es uno de los críticos más activos de la actual administración. Un internauta declaró que, ante la pérdida de más de 19 millones de vacunas, al menos un funcionario del sector salud debería de ser despedido.

Torres recomendó a las autoridades del sector enviar las dosis envueltas en columnas del periodista Carlos Loret de Mola

“Ósea como es posible que el titular de salud o el responsable de compras logística, etc. no estén cuando menos despedidos. No mamar, imagínate que tienes una empresa que vende lápices y te dicen que cree patrón no encontramos 20 millones de lápices”, respondió.

“Si la gran parte de 19 millones de vacunas perdidas estuvieran ahorita en zonas rurales, a estas alturas toda esa población adulta ya estaría con al menos una vacuna. Cosa que, obviamente, no es verdad”, agregó otro usuario.

Vacunas “perdidas” en México

Con corte hasta el 18 de julio, la Secretaría de Salud informó que México ha recibido 73 millones 699 mil 175 vacunas, de ese total, han sido aplicadas hasta el 17 de julio 54 millones 252 mil 399 dosis.

la Secretaría de Salud informó que México ha recibido 73 millones 699 mil 175 vacunas

Ante estos números, Ciro Gómez Leyva se cuestionó sobre el paradero de 19 millones 416 mil 776 vacunas de las más de 73 millones que habían llegado al país. Esta noticia fue retomada este martes por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien negó que haya más de 19 millones de vacunas extraviadas.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, aseguró que el Gobierno federal no ha perdido ninguna vacuna anticovid, calificando la información como una “calumnia” y totalmente “sin fundamento”.

“Es una fabricación completamente sin fundamento, (...) cuando uno lee la nota no dice nada, cita a una fuente de Salud que no identifica y dice que Salud le echa la pelota a Birmex y Birmex de regreso a Salud. No hay ninguna pérdida de vacunas, todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas, sabemos dónde están y en qué momento se están aplicando”, señaló.

López-Gatell, quien negó que haya más de 19 millones de vacunas extraviadas

Recordó que la realidad territorial es compleja, por lo que no es lo mismo estar en un macrocentro en una ciudad principal donde hay acceso a internet y cada persona se puede registrar cuando se vacuna, que en zonas rurales donde la aplicación del biológico es más difícil y no hay acceso a internet, por lo que los registros no se hacen en tiempo real.

“Insistimos: no hay pérdida de vacunas; todas están identificadas, distribuidas y sabemos en qué momento se aplican. Es falsa la versión que circula en medios sobre el extravío. Todos los biológicos son utilizados en beneficio de la población mayor de 18 años”, escribió poco después en su cuenta de Twitter.

