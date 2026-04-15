Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

Morat trae su gira a la CDMX y otros puntos del país. - crédito Amanda Imm

La banda colombiana Morat confirma nuevos conciertos en la Ciudad de México, luego de que la preventa para sus presentaciones iniciales se agotara hoy 15 de abril.

El grupo suma nuevas fechas en el Palacio de los Deportes como parte de su YEM World Tour, ante la rápida respuesta de sus seguidoras mexicanas. Las nuevas fechas serán 8, 12, 13 y 14 de noviembre.

Las nuevas entradas se pueden adquirir en preventa este mismo día, con opciones a meses sin intereses a través de Banamex, detalla la promotora.

El precio de los boletos para Morat en el Palacio de los Deportes

Los shows de la banda bogotana están agendados para noviembre. @morat/Instagram

Zona GNP: 5 mil 815 a 7 mil 560 pesos

Zona ORO: 4 mil 79 pesos

Nivel B: 4 mil 327 pesos

Nivel C: 2 mil 715 pesos

Nivel D: 2 mil 343 pesos

Nivel E: mil 103 pesos.

5 canciones de Morat que queremos escuchar en el Palacio de los Deportes

El grupo colombiano Morat se presenta este 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El público espera escuchar algunas de las canciones más reconocidas del cuarteto en el recinto.

Cómo te atreves: Esta canción es uno de los mayores éxitos de Morat. El público la identifica desde los primeros acordes y suele corearla de principio a fin en cada concierto.

Besos en guerra: La colaboración con Juanes se vuelve imprescindible en el repertorio. Es una de las piezas más esperadas por los asistentes gracias a su letra y ritmo pegadizo.

La bella y la bestia: Este tema conecta con los fans desde su lanzamiento. La melodía y el mensaje convierten la canción en un momento especial durante cualquier show.

La correcta: ha cobrado relevancia entre el público mexicano. Su estilo fresco y directo hace que muchos esperen escucharla en vivo.

No termino: La balada se ha posicionado como una favorita en redes sociales y plataformas digitales. Su interpretación en el Palacio de los Deportes sería uno de los puntos más emotivos de la noche.

Estas cinco canciones representan distintas etapas de Morat y se mantienen como las más solicitadas para el concierto en la Ciudad de México.