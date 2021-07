Nuevo semáforo rojo: por qué ya no habría cierre total de actividades

Mexico's deputy Health Minister Hugo Lopez-Gatell waves as he attends a commemoration of the third anniversary of Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador's presidential election victory at National Palace in Mexico City, Mexico July 1, 2021. REUTERS/Edgard Garrido

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud, señaló que han presentado una iniciativa para que no haya cierre absoluto de comercios y actividades cuando las entidades estén en color rojo del semáforo de alerta por COVID-19.

Durante su participación en la conferencia matutina de este martes, el funcionario señaló que están tratando de modificar algunos aspectos del semáforo epidemiológico, para que ya no cierren actividades como la educación.

“El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo COVID porque ya incluso en el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos, ya hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esencial cuando el confinamiento fue severo”, relató.





