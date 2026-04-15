Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

Poncho de Nigris anuncia un nuevo reality show de Ring Royale, prometiendo una nueva etapa en la conversación digital tras el éxito en la Arena de Monterrey. (Instagram: @ponchodenigris)

Poncho de Nigris anunció la llegada de un nuevo reality show de Ring Royale que promete marcar el inicio de una etapa en la conversación digital tras el alto nivel de audiencia alcanzado en la Arena de Monterrey semanas atras.

La nueva apuesta del regiomontano ocurre después de que el evento superó récords de asistencia y generó una amplia conversación en redes sociales.

“Ahora sí, comprobado, las grandes productoras como Endemol y demás van a buscar buenos talentos y hacer realitys. Se viene el reality de RR”, se lee al inicio de la publicación.

Y agrega: “Es el momento de YouTube que se está comiendo a las televisoras y a todo el mercado. Se viene el reality de Ring Royale rumbo a la corona”.

Cabe recordar que la primera edición de Ring Royale logró reunir a seis mil personas en la Arena Monterrey, por lo que la apuesta de De Nigris ya está generando grandes expectativas en el público.

Poncho De Nigris comparte su visión sobre el interés de las productoras en talentos para realities y el auge de YouTube, anunciando el reality "Ring Royale". (X: @PonchoDeNigris)

Poncho de Nigris anuncia reality de Ring Royale y destaca auge en plataformas digitales

En su mensaje difundido en X, Poncho de Nigris oficializó la expansión del formato al territorio de los reality shows, además, subrayó la tendencia de las grandes productoras y plataformas a buscar nuevos formatos fuera de la televisión.

“Es el momento de YouTube que se está comiendo a las televisoras y a todo el mercado”, señaló el exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Anteriormente, el creador de contenido también hizo una invitación directa a la audiencia para participar en la elección de los próximos contendientes:

“Aquí son celebridades. No streamers, ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo”, señaló.

El influencer regiomontano confirma que solo participarán celebridades en la nueva edición del reality Ring Royale. (RS: @ponchodenigris)

Celebridades y especulación: nuevos participantes para la segunda edición

Anteriormente, el exintegrante de “Solo para mujeres” confirmó que ya existe un grupo de cuatro celebridades seleccionadas para la siguiente temporada de Ring Royale.

Sin embargo, mantiene en reserva los nombres, aunque rechaza la presencia de creadores de contenido digital en esta ocasión, pues asegura que la alineación estará compuesta únicamente por figuras reconocidas del espectáculo mexicano.

Debido al éxito del evento, seguidores y fanáticos continúamente proponen nombres y buscan influir en la lista de participantes disponibles para la segunda edición. Mientras tanto, De Nigris responde a las sugerencias y deja abierta la posibilidad de incorporar nuevas celebridades.

Seguidores en X proponen nombres para la próxima temporada de Ring Royale, mientras crece la expectativa sobre los participantes. (RS: @ponchodenigris)

Primera edición de Ring Royale: récords de asistencia y modelo híbrido

La primera edición de Ring Royale tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey , organizada por Poncho de Nigris .

La arena se llenó completamente y el show alcanzó hasta 5 millones de espectadores simultáneos en YouTub e, además de posicionarse como tendencia en X (antes Twitter).

Entre los combates más destacados figuraron Alfredo Adame contra Carlos Trejo, Karely Ruiz contra Marcela Mistral (con victoria para Mistral), Aldo de Nigris frente a Nicola Porcella, Abelito ante Bull Terrier, Alberto del Río contra Chuy Almada y una pelea doble femenina.

El evento incluyó presentaciones musicales de Luis R. Conríquez y batallas de freestyle con RC, Ghetto Living, Aczino y Azuky. Elaine Haro interpretó el Himno Nacional Mexicano .

Ring Royale marcó un precedente al unir celebridades ajenas al deporte, aprovechando rivalidades mediáticas y viralidad en redes.

Tras el éxito, se anunció una segunda edición con celebridades de mayor renombre y nuevas peleas confirmadas.