México

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

El impulso del regiomontano para crear un nuevo proyecto responde al interés de la audiencia y marca una apuesta por la presencia exclusiva de celebridades

Guardar
Primer plano del rostro de Poncho de Nigris mirando hacia arriba y a la derecha, con el logo dorado de Ring Royale en un círculo negro en la esquina superior derecha
Poncho de Nigris anuncia un nuevo reality show de Ring Royale, prometiendo una nueva etapa en la conversación digital tras el éxito en la Arena de Monterrey. (Instagram: @ponchodenigris)

Poncho de Nigris anunció la llegada de un nuevo reality show de Ring Royale que promete marcar el inicio de una etapa en la conversación digital tras el alto nivel de audiencia alcanzado en la Arena de Monterrey semanas atras.

La nueva apuesta del regiomontano ocurre después de que el evento superó récords de asistencia y generó una amplia conversación en redes sociales.

“Ahora sí, comprobado, las grandes productoras como Endemol y demás van a buscar buenos talentos y hacer realitys. Se viene el reality de RR”, se lee al inicio de la publicación.

Y agrega: “Es el momento de YouTube que se está comiendo a las televisoras y a todo el mercado. Se viene el reality de Ring Royale rumbo a la corona”.

Cabe recordar que la primera edición de Ring Royale logró reunir a seis mil personas en la Arena Monterrey, por lo que la apuesta de De Nigris ya está generando grandes expectativas en el público.

Captura de pantalla de una publicación en red social de Poncho De Nigris, con su foto de perfil mostrando a un hombre sentado y texto sobre realities
Poncho De Nigris comparte su visión sobre el interés de las productoras en talentos para realities y el auge de YouTube, anunciando el reality "Ring Royale". (X: @PonchoDeNigris)

Poncho de Nigris anuncia reality de Ring Royale y destaca auge en plataformas digitales

En su mensaje difundido en X, Poncho de Nigris oficializó la expansión del formato al territorio de los reality shows, además, subrayó la tendencia de las grandes productoras y plataformas a buscar nuevos formatos fuera de la televisión.

“Es el momento de YouTube que se está comiendo a las televisoras y a todo el mercado”, señaló el exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Anteriormente, el creador de contenido también hizo una invitación directa a la audiencia para participar en la elección de los próximos contendientes:

“Aquí son celebridades. No streamers, ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo”, señaló.

Primer plano de un cinturón de campeonato de boxeo dorado y negro con "RR" y "Ring Royale 2023"; un guante de boxeo dorado a la izquierda y Poncho de Nigris borroso detrás
El influencer regiomontano confirma que solo participarán celebridades en la nueva edición del reality Ring Royale. (RS: @ponchodenigris)

Celebridades y especulación: nuevos participantes para la segunda edición

Anteriormente, el exintegrante de “Solo para mujeres” confirmó que ya existe un grupo de cuatro celebridades seleccionadas para la siguiente temporada de Ring Royale.

Sin embargo, mantiene en reserva los nombres, aunque rechaza la presencia de creadores de contenido digital en esta ocasión, pues asegura que la alineación estará compuesta únicamente por figuras reconocidas del espectáculo mexicano.

Debido al éxito del evento, seguidores y fanáticos continúamente proponen nombres y buscan influir en la lista de participantes disponibles para la segunda edición. Mientras tanto, De Nigris responde a las sugerencias y deja abierta la posibilidad de incorporar nuevas celebridades.

Captura de pantalla de un tuit de Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) del 23 de marzo de 2026 sobre peleas virales para #RingRoyale
Seguidores en X proponen nombres para la próxima temporada de Ring Royale, mientras crece la expectativa sobre los participantes. (RS: @ponchodenigris)

Primera edición de Ring Royale: récords de asistencia y modelo híbrido

  • La primera edición de Ring Royale tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, organizada por Poncho de Nigris.
  • La arena se llenó completamente y el show alcanzó hasta 5 millones de espectadores simultáneos en YouTube, además de posicionarse como tendencia en X (antes Twitter).
  • Entre los combates más destacados figuraron Alfredo Adame contra Carlos Trejo, Karely Ruiz contra Marcela Mistral (con victoria para Mistral), Aldo de Nigris frente a Nicola Porcella, Abelito ante Bull Terrier, Alberto del Río contra Chuy Almada y una pelea doble femenina.
  • El evento incluyó presentaciones musicales de Luis R. Conríquez y batallas de freestyle con RC, Ghetto Living, Aczino y Azuky. Elaine Haro interpretó el Himno Nacional Mexicano.
  • Ring Royale marcó un precedente al unir celebridades ajenas al deporte, aprovechando rivalidades mediáticas y viralidad en redes.
  • Tras el éxito, se anunció una segunda edición con celebridades de mayor renombre y nuevas peleas confirmadas.

Temas Relacionados

Poncho de NigrisRing RoyaleArena de Monterreymexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Le cumplen amenaza al gobierno: transportistas bloquean Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa

Los capitalinos sufren las consecuencias de la falta de diálogo entre el gobierno y los manifestantes en CDMX

Le cumplen amenaza al gobierno: transportistas bloquean Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa

Pescadores tendrán estos derechos laborales tras aprobación de reforma

En San Lázaro la iniciativa fue respaldada por unanimidad con 440 votos a favor

Pescadores tendrán estos derechos laborales tras aprobación de reforma

Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

La banda colombiana dará varios conciertos en la CDMX

Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

Ana Lilia Rivera deja atrás polémica por el abogado Penilla y ya piensa en la gubernatura de Tlaxcala

La senadora se encuentra a la cabeza en las encuestas sobre la aprobación para su candidatura

Ana Lilia Rivera deja atrás polémica por el abogado Penilla y ya piensa en la gubernatura de Tlaxcala

Maxine Woodside posa sin ropa a sus 77 años: “No es un cuerpo de chava”

La conductora de ‘Todo para la mujer’ desafía los estereotipos de la industria con una sesión fotográfica que promueve la aceptación y el orgullo por el propio cuerpo en cualquier etapa

Maxine Woodside posa sin ropa a sus 77 años: “No es un cuerpo de chava”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

Maxine Woodside posa sin ropa a sus 77 años: “No es un cuerpo de chava”

Por qué "Malcolm el de en Medio" no fue tan popular en Estados Unidos como en México

Exatlón México: quién gana los boletos para ver a Nodal hoy 15 de abril

Animador de ‘En Familia con Chabelo’ asegura fue despojado de su casa violentamente por hijo de Xavier López

DEPORTES

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026

Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”