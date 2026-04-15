México

Maxine Woodside posa sin ropa a sus 77 años: “No es un cuerpo de chava”

La conductora de ‘Todo para la mujer’ desafía los estereotipos de la industria con una sesión fotográfica que promueve la aceptación y el orgullo por el propio cuerpo en cualquier etapa

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Maxine Woodside, "La Reina de la Radio", con tres décadas al aire en México
Maxine Woodside publica fotografías sin ropa a los 77 años y desafía los estándares de belleza en el espectáculo mexicano

Maxine Woodside sorprendió al posar para fotografías sin ropa a sus 77 años, acompañadas de un mensaje sobre la percepción del cuerpo y la edad. La comunicadora decidió proyectar una imagen auténtica, sin retoques ni filtros, para inspirar orgullo y aceptación, tanto en su audiencia como en el medio del espectáculo mexicano.

Maxine Woodside participó en una sesión fotográfica sin prendas, motivada por la invitación del fotógrafo Uriel Santana y por el deseo de representar a los adultos mayores.

El mensaje de Maxine Woodside sobre su cuerpo y la edad

Durante la presentación del proyecto fotográfico, Maxine Woodside reconoció que era la primera vez que posaba sin ropa. Expresó: “Cuando me habló, nunca me había mostrado sin ropa, porque no es un cuerpo como el que tienen las chavas que tienen una cinturita. Les hacía falta una abuelita y yo les dije: ‘voy’”.

La periodista Maxine Woodside destaca la importancia del orgullo corporal y la aceptación en la edad adulta frente a los estereotipos (IG)
La periodista Maxine Woodside destaca la importancia del orgullo corporal y la aceptación en la edad adulta frente a los estereotipos (IG)

La conductora de “Todo para la mujer” destacó la confianza mutua con Uriel Santana, basada en años de respeto y cariño, como factor decisivo para aceptar la invitación. Señaló: “Tuvimos el mismo cariño, respeto y admiración. Esa es la única ventaja de ser abuela, que a todos los conoces desde que eran chiquitos”.

Woodside manifestó su reconocimiento al trabajo del fotógrafo y el valor personal de la experiencia: “La verdad es que me habló Uriel, y es uno de los mejores fotógrafos, así que acepté hacer la foto”.

Empoderamiento y aceptación a los 77 años

Uriel Santana concibió el proyecto “Las Formas del Alma” para retratar la honestidad del cuerpo humano, alejándose de filtros o ediciones y apostando por una mirada íntima y libre de prejuicios. La exposición reunió a figuras como Erika Buenfil, Aylín Mujica, José Ron, Alan Estrada, Bárbara Mori, Shanik Berman y Sebastián Rulli.

El proyecto fotográfico 'Las Formas del Alma', de Uriel Santana, exhibe la autenticidad de cuerpos reales sin retoques ni filtros (IG)
El proyecto fotográfico 'Las Formas del Alma', de Uriel Santana, exhibe la autenticidad de cuerpos reales sin retoques ni filtros (IG)

El mensaje central que deja esta sesión fotográfica se puede valorar en varios puntos:

  • Orgullo por el propio cuerpo a cualquier edad.
  • Visibilidad de los adultos mayores dentro del arte contemporáneo.
  • Ruptura de los prejuicios tradicionales sobre la belleza femenina.
  • Impulso a la autenticidad y aceptación personal

Reacciones y eco en redes sociales

La publicación de las imágenes de Maxine Woodside generó comentarios en plataformas digitales, donde seguidores y usuarios celebraron su decisión y el mensaje de aceptación.

La exposición “Las Formas del Alma” se exhibe actualmente en el Hotel Live Aqua Bosques, en Bosques de las Lomas; quienes acuden pueden experimentar una propuesta artística que invita a reflexionar sobre el cuerpo humano en cada etapa de la vida.

La imagen sin retoques de Shanik Berman viralizada en redes sociales pone el foco en la vulnerabilidad y la autoafirmación femenina (IG)
La imagen sin retoques de Shanik Berman viralizada en redes sociales pone el foco en la vulnerabilidad y la autoafirmación femenina (IG)

Otras figuras del espectáculo, como Shanik Berman, también participaron en el proyecto. A sus 67 años, Berman posó desnuda y compartió que fue “un privilegio” formar parte de la colección, convirtiendo la experiencia en una declaración de autoafirmación lejos de los prejuicios.

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