Maxine Woodside posa sin ropa a sus 77 años: “No es un cuerpo de chava”

Maxine Woodside sorprendió al posar para fotografías sin ropa a sus 77 años, acompañadas de un mensaje sobre la percepción del cuerpo y la edad. La comunicadora decidió proyectar una imagen auténtica, sin retoques ni filtros, para inspirar orgullo y aceptación, tanto en su audiencia como en el medio del espectáculo mexicano.
Maxine Woodside participó en una sesión fotográfica sin prendas, motivada por la invitación del fotógrafo Uriel Santana y por el deseo de representar a los adultos mayores.
El mensaje de Maxine Woodside sobre su cuerpo y la edad
Durante la presentación del proyecto fotográfico, Maxine Woodside reconoció que era la primera vez que posaba sin ropa. Expresó: “Cuando me habló, nunca me había mostrado sin ropa, porque no es un cuerpo como el que tienen las chavas que tienen una cinturita. Les hacía falta una abuelita y yo les dije: ‘voy’”.
La conductora de “Todo para la mujer” destacó la confianza mutua con Uriel Santana, basada en años de respeto y cariño, como factor decisivo para aceptar la invitación. Señaló: “Tuvimos el mismo cariño, respeto y admiración. Esa es la única ventaja de ser abuela, que a todos los conoces desde que eran chiquitos”.
Woodside manifestó su reconocimiento al trabajo del fotógrafo y el valor personal de la experiencia: “La verdad es que me habló Uriel, y es uno de los mejores fotógrafos, así que acepté hacer la foto”.
Empoderamiento y aceptación a los 77 años
Uriel Santana concibió el proyecto “Las Formas del Alma” para retratar la honestidad del cuerpo humano, alejándose de filtros o ediciones y apostando por una mirada íntima y libre de prejuicios. La exposición reunió a figuras como Erika Buenfil, Aylín Mujica, José Ron, Alan Estrada, Bárbara Mori, Shanik Berman y Sebastián Rulli.
El mensaje central que deja esta sesión fotográfica se puede valorar en varios puntos:
- Orgullo por el propio cuerpo a cualquier edad.
- Visibilidad de los adultos mayores dentro del arte contemporáneo.
- Ruptura de los prejuicios tradicionales sobre la belleza femenina.
- Impulso a la autenticidad y aceptación personal
Reacciones y eco en redes sociales
La publicación de las imágenes de Maxine Woodside generó comentarios en plataformas digitales, donde seguidores y usuarios celebraron su decisión y el mensaje de aceptación.
La exposición “Las Formas del Alma” se exhibe actualmente en el Hotel Live Aqua Bosques, en Bosques de las Lomas; quienes acuden pueden experimentar una propuesta artística que invita a reflexionar sobre el cuerpo humano en cada etapa de la vida.
Otras figuras del espectáculo, como Shanik Berman, también participaron en el proyecto. A sus 67 años, Berman posó desnuda y compartió que fue “un privilegio” formar parte de la colección, convirtiendo la experiencia en una declaración de autoafirmación lejos de los prejuicios.