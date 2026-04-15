México

Detienen a joven armado en el Casco de Santo Tomás del IPN

El sujeto identificado como Kevin “N” sería estudiante de la institución educativa

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven identificado como Kevin “N” fue detenido luego de que supuestamente entró armado a las instalaciones del Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México.

La captura del sujeto fue informada el 15 de abril.

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