Detienen a joven armado en el Casco de Santo Tomás del IPN

Un joven identificado como Kevin “N” fue detenido luego de que supuestamente entró armado a las instalaciones del Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México.
La captura del sujeto fue informada el 15 de abril.
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