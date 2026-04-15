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¿Se reanuda la exportación de ganado de México a Estados Unidos? Esto responde la Secretaría de Agricultura

Las instancias oficiales manifiestan que cualquier comunicado formal sobre este tema se divulgará en los canales oficiales

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La Secretaría de Agricultura desmintió informaciones falsas sobre la reanudación de exportación de ganado a Estados Unidos. (Crédito: Redes Sociales)
La Secretaría de Agricultura desmintió informaciones falsas sobre la reanudación de exportación de ganado a Estados Unidos. (Crédito: Redes Sociales)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aclaró este 15 de abril que es falsa la información difundida por un dirigente ganadero sobre una presunta decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos respecto a la reanudación de la exportación de ganado.

Agricultura enfatizó que dicha afirmación no tiene sustento. La autoridad llamó a los integrantes del sector ganadero en el país a mantener la responsabilidad y la mesura, ya que actualmente se desarrollan procesos de diálogo técnico entre México y Estados Unidos con el objetivo de resolver la suspensión de envíos de ganado.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cualquier novedad sobre la reanudación de la exportación se dará a conocer oficialmente cuando existan condiciones para informar.

Las exportaciones de ganado mexicano a Estados unidos se encuentran suspendidas totalmente desde el 9 de julio del 2025 por los casos de gusano barrenador que se han presentado en México.

Bajan casos de gusano barrenador en el Estado de México

Solo un caso activo de gusano barrenador se registró en la primera semana de abril en el Estado de México. (AP Foto/Isabel Mateos)
Solo un caso activo de gusano barrenador se registró en la primera semana de abril en el Estado de México. (AP Foto/Isabel Mateos)

La Secretaría del Campo del Estado de México logró reducir a su nivel más bajo los casos activos de gusano barrenador del ganado durante este mes de abril, tras instrumentar medidas de vigilancia permanente en la región sur de Tierra Caliente.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el objetivo inmediato es mantener esta tendencia descendente durante los próximos seis meses para conseguir el estatus de control sanitario y prevenir un repunte de la enfermedad, cuyo riesgo se eleva en la temporada de calor.

En la semana inicial de abril se registró solo un caso activo de gusano barrenador del ganado en el territorio mexiquense. Según los reportes de la dependencia, en los últimos tres meses se acumulan 209 casos, aunque los animales afectados ya se han recuperado, lo que refleja el impacto positivo de las acciones sanitarias implementadas.

Hombre en Oaxaca muere a consecuencia del gusano barrenador

México acumula más de 20 mil 500 episodios de gusano barrenador en ganado y 204 en humanos desde noviembre de 2024. REUTERS/Enea Lebrun
México acumula más de 20 mil 500 episodios de gusano barrenador en ganado y 204 en humanos desde noviembre de 2024. REUTERS/Enea Lebrun

Un hombre de 88 años diagnosticado con miasis asociada al gusano barrenador falleció en Oaxaca el pasado 14 de abril. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) señalaron que la muerte del paciente, quien padecía Parkinson sin tratamiento, no se debe a la transmisión de la larva, pero el caso ocurre en un contexto nacional donde los contagios en humanos ya suman 204 y los acumulados en ganado superan los 20 mil 500 desde noviembre de 2024.

La SSO precisó que el adulto mayor fallecido llegó al hospital con la infestación activa y problemas médicos previos, particularmente mal de Parkinson no atendido desde hace más de tres décadas.

Senasica y la Secretaría de Agricultura registran 20 mil 571 casos acumulados de gusano barrenador en México desde el 20 de noviembre de 2024 hasta el 13 de abril de este año. La cifra en animales es especialmente alta en el sector ganadero, que concentra el mayor número de infestaciones.

En cuanto a personas, las dependencias federales detectan 204 casos confirmados de miasis en humanos. Chiapas presenta el mayor repunte, sumando poco más de la mitad del total. Actualmente, el único caso activo se ubica en Guerrero, según reportes del sector salud.

La miasis humana, aunque considerada poco frecuente, preocupa por su potencial descompensatorio en personas con enfermedades crónicas.

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