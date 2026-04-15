México

Sigue el destape de corcholatas en Morena: Imelda Castro quiere la gubernatura de Sinaloa

La legisladora lidera preferencias internas, aunque su aspiración se da en un contexto de inseguridad y revisión legal

Guardar
La carrera interna de Morena en Sinaloa apenas comienza, pero ya perfila una competencia intensa rumbo a 2027. (X: @imeldacastromx)
La carrera interna de Morena en Sinaloa apenas comienza, pero ya perfila una competencia intensa rumbo a 2027. (X: @imeldacastromx)

La carrera interna de Morena por la gubernatura de Sinaloa comenzó a tomar forma.

La senadora Imelda Castro dejó abierta su aspiración para competir por el cargo, en un contexto donde el partido lidera las preferencias electorales y enfrenta cuestionamientos legales por presuntos actos anticipados de campaña.

Morena domina en Sinaloa rumbo a 2027

De acuerdo con la más reciente encuesta de Demotáctica Global Research, Morena mantiene una ventaja sólida en Sinaloa con cerca del 39% de la intención de voto, muy por encima del PAN, que ronda el 17%.

Esta tendencia confirma un escenario favorable para el partido guinda, que no ha bajado del 37% en mediciones desde 2025, consolidando un piso electoral difícil de erosionar por la oposición.

Imelda Castro encabeza la contienda interna

Al interior de Morena, Imelda Castro se posiciona como la aspirante mejor ubicada con cerca del 19% de preferencia.

CIUDAD DE MÉXICO, 20AGOSTO2024.-Imelda Castro Castro, acude por su credencial que la acredita como senadora y pasa lista ficticia durante recorrido por el pleno de la Cámara de Senadores. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
Imelda Castro encabeza las preferencias internas de Morena rumbo a la gubernatura de Sinaloa. (Crédito: Cuartoscuro).

Le siguen perfiles como Juan de Dios Gámez y Gerardo Vargas, aunque con menor respaldo.

La figura que actualmente se disputa no es aún una candidatura formal, sino la coordinación estatal de los comités de la Cuarta Transformación, paso previo clave rumbo a la elección de 2027.

Definición de candidaturas: fechas y reglas claras

Castro explicó que el proceso interno aún está en etapa inicial.

Por ahora, Morena solo ha emitido lineamientos generales desde su Consejo Nacional.

  • El 22 de junio está previsto como fecha de registro de aspirantes
  • En julio se realizaría la encuesta interna
  • Para agosto se definirían los coordinadores estatales
  • La candidatura formal llegará después de ese proceso

La senadora subrayó que solicitará licencia a su cargo únicamente cuando exista convocatoria oficial, al considerarlo “lo más ético”.

Seguridad en Sinaloa, el principal reto

Uno de los temas centrales en la posible contienda será la crisis de violencia en el estado.

detienen a 2 con 25 millones ahome sinaloa bien
La inseguridad en Sinaloa se mantiene como el principal reto para cualquier aspirante a la gubernatura. Foto: Ejército Mexicano

Castro reconoció que la inseguridad no puede ser resuelta por una sola persona, sino que es responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto.

Atribuyó la situación actual a factores estructurales, como el fenómeno global del narcotráfico y conflictos entre grupos criminales, particularmente tras la ruptura de un cártel en 2024.

En ese sentido, planteó que la pacificación requiere acciones integrales:

  • Impulsar la cultura y el deporte como herramientas sociales
  • Fortalecer la economía formal
  • Reducir la influencia del narcotráfico en la vida pública
  • Promover una transformación social profunda

Investigación electoral añade presión política

En paralelo, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) reabrió el análisis de una denuncia contra Castro por presuntos actos anticipados de campaña, tras una resolución del Tribunal Electoral estatal.

El IEES reabrió el análisis de una denuncia contra la senadora por presuntos actos anticipados de campaña.
El IEES reabrió el análisis de una denuncia contra la senadora por presuntos actos anticipados de campaña.

La autoridad deberá emitir una nueva determinación en un plazo de 10 días hábiles, revisando pruebas como videos, fotografías e inspecciones que anteriormente no fueron analizadas a fondo.

La oposición, encabezada por el PAN y Movimiento Ciudadano, insiste en que existen elementos suficientes para sancionar a la legisladora.

Morena confía en mantener el poder

Pese al contexto de inseguridad y controversias legales, Castro aseguró que Morena mantiene una alta aceptación en Sinaloa y confió en que el partido conservará la gubernatura en 2027.

Sostuvo que la ciudadanía evalúa de manera integral a los gobiernos y entiende la complejidad histórica del estado en materia de seguridad.

Mientras tanto, el proceso interno apenas comienza y el escenario político en Sinaloa anticipa una competencia intensa dentro y fuera de Morena.

Temas Relacionados

Imelda CastroSenadoSinaloaMorenaElecciones 2027CandidaturasPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Le cumplen amenaza al gobierno: transportistas bloquean Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa

Los capitalinos sufren las consecuencias de la falta de diálogo entre el gobierno y los manifestantes en CDMX

Le cumplen amenaza al gobierno: transportistas bloquean Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa

Pescadores tendrán estos derechos laborales tras aprobación de reforma

En San Lázaro la iniciativa fue respaldada por unanimidad con 440 votos a favor

Pescadores tendrán estos derechos laborales tras aprobación de reforma

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

El impulso del regiomontano para crear un nuevo proyecto responde al interés de la audiencia y marca una apuesta por la presencia exclusiva de celebridades

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

La banda colombiana dará varios conciertos en la CDMX

Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

Ana Lilia Rivera deja atrás polémica por el abogado Penilla y ya piensa en la gubernatura de Tlaxcala

La senadora se encuentra a la cabeza en las encuestas sobre la aprobación para su candidatura

Ana Lilia Rivera deja atrás polémica por el abogado Penilla y ya piensa en la gubernatura de Tlaxcala
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

Maxine Woodside posa sin ropa a sus 77 años: “No es un cuerpo de chava”

Por qué "Malcolm el de en Medio" no fue tan popular en Estados Unidos como en México

Exatlón México: quién gana los boletos para ver a Nodal hoy 15 de abril

DEPORTES

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026