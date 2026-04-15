Sigue el destape de corcholatas en Morena: Imelda Castro quiere la gubernatura de Sinaloa

La carrera interna de Morena en Sinaloa apenas comienza, pero ya perfila una competencia intensa rumbo a 2027. (X: @imeldacastromx)

La carrera interna de Morena por la gubernatura de Sinaloa comenzó a tomar forma.

La senadora Imelda Castro dejó abierta su aspiración para competir por el cargo, en un contexto donde el partido lidera las preferencias electorales y enfrenta cuestionamientos legales por presuntos actos anticipados de campaña.

Morena domina en Sinaloa rumbo a 2027

De acuerdo con la más reciente encuesta de Demotáctica Global Research, Morena mantiene una ventaja sólida en Sinaloa con cerca del 39% de la intención de voto, muy por encima del PAN, que ronda el 17%.

Esta tendencia confirma un escenario favorable para el partido guinda, que no ha bajado del 37% en mediciones desde 2025, consolidando un piso electoral difícil de erosionar por la oposición.

Imelda Castro encabeza la contienda interna

Al interior de Morena, Imelda Castro se posiciona como la aspirante mejor ubicada con cerca del 19% de preferencia.

Imelda Castro encabeza las preferencias internas de Morena rumbo a la gubernatura de Sinaloa. (Crédito: Cuartoscuro).

Le siguen perfiles como Juan de Dios Gámez y Gerardo Vargas, aunque con menor respaldo.

La figura que actualmente se disputa no es aún una candidatura formal, sino la coordinación estatal de los comités de la Cuarta Transformación, paso previo clave rumbo a la elección de 2027.

Definición de candidaturas: fechas y reglas claras

Castro explicó que el proceso interno aún está en etapa inicial.

Por ahora, Morena solo ha emitido lineamientos generales desde su Consejo Nacional.

El 22 de junio está previsto como fecha de registro de aspirantes

En julio se realizaría la encuesta interna

Para agosto se definirían los coordinadores estatales

La candidatura formal llegará después de ese proceso

La senadora subrayó que solicitará licencia a su cargo únicamente cuando exista convocatoria oficial, al considerarlo “lo más ético”.

Seguridad en Sinaloa, el principal reto

Uno de los temas centrales en la posible contienda será la crisis de violencia en el estado.

La inseguridad en Sinaloa se mantiene como el principal reto para cualquier aspirante a la gubernatura. Foto: Ejército Mexicano

Castro reconoció que la inseguridad no puede ser resuelta por una sola persona, sino que es responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto.

Atribuyó la situación actual a factores estructurales, como el fenómeno global del narcotráfico y conflictos entre grupos criminales, particularmente tras la ruptura de un cártel en 2024.

En ese sentido, planteó que la pacificación requiere acciones integrales:

Impulsar la cultura y el deporte como herramientas sociales

Fortalecer la economía formal

Reducir la influencia del narcotráfico en la vida pública

Promover una transformación social profunda

Investigación electoral añade presión política

En paralelo, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) reabrió el análisis de una denuncia contra Castro por presuntos actos anticipados de campaña, tras una resolución del Tribunal Electoral estatal.

El IEES reabrió el análisis de una denuncia contra la senadora por presuntos actos anticipados de campaña.

La autoridad deberá emitir una nueva determinación en un plazo de 10 días hábiles, revisando pruebas como videos, fotografías e inspecciones que anteriormente no fueron analizadas a fondo.

La oposición, encabezada por el PAN y Movimiento Ciudadano, insiste en que existen elementos suficientes para sancionar a la legisladora.

Morena confía en mantener el poder

Pese al contexto de inseguridad y controversias legales, Castro aseguró que Morena mantiene una alta aceptación en Sinaloa y confió en que el partido conservará la gubernatura en 2027.

Sostuvo que la ciudadanía evalúa de manera integral a los gobiernos y entiende la complejidad histórica del estado en materia de seguridad.

Mientras tanto, el proceso interno apenas comienza y el escenario político en Sinaloa anticipa una competencia intensa dentro y fuera de Morena.