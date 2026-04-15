Con extracciones y recorridos en contra del reloj, así avanza el rescate del último minero en El Rosario, Sinaloa

Parte de los recorridos realizados la madrugada de este 15 de abril. Crédito: CNPC

El rescate del último minero atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, avanzó con extracciones de material y recorridos técnicos realizados durante la madrugada, según información compartida por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la tarde este 15 de abril.

El derrumbe en el sitio ocurrió el pasado 25 de marzo y dejó a cuatro trabajadores atrapados; dos de ellos fueron rescatados con vida y uno más fue localizado sin signos vitales.

En el operativo para salvar a la última víctima trabajan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional , la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Marina, Protección Civil de Sinaloa y personal de la empresa IMSSA. Este grupo coordinado realizó la remoción de escombros para avanzar hacia una rampa e instalar la cimbra necesaria para reforzar la estructura interna de la mina.

Instalación de cimbra en el interior de la mina. Crédito: CNPC

Además, las autoridades señalaron que la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informa directamente a los familiares del hombre atrapado sobre cada avance en las actividades de localización.

Reportes de medios nacionales identificaron al último trabajador como Isidro Beltrán, presuntamente originario del estado de Hidalgo. De acuerdo con la información publicada, Beltrán se desempeñaba como supervisor en las operaciones de la mina.

Estos son los últimos avances en el rescate

Durante la madrugada de este miércoles 15 de abril, los equipos de rescate continuaron con la extracción de material en el interior de la mina Santa Fe. El objetivo de estas maniobras fue avanzar hacia una rampa que podría facilitar el acceso a la zona donde se presume permanece el último trabajador atrapado. De manera simultánea, los especialistas trabajaron en la instalación de la cimbra, una estructura utilizada para reforzar techos y paredes en el área afectada por el derrumbe.

Recorridos en la zona. Crédito: CNPC

Además, el personal de las diferentes instituciones realizó un recorrido por los túneles para supervisar el estado de las labores y verificar el progreso en la zona conocida como el tapón. En el sitio, los trabajos de instalación de la cimbra continuaron según el reporte oficial.

Asimismo, por la mañana autoridades y representantes de las dependencias involucradas sostuvieron una reunión en el Puesto de Comando. En ese encuentro, los responsables de cada área presentaron un reporte de los avances logrados durante la madrugada y detallaron las acciones que se implementarían a lo largo del día para mantener y acelerar el operativo de rescate.

Cada una de estas acciones fue comunicada tanto al equipo técnico como a los familiares del trabajador, quienes han permanecido informados de cada paso en el proceso, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Quiénes son los tres mineros rescatados hasta el momento

Desde el derrumbe ocurrido el 25 de marzo en la mina Santa Fe, las autoridades lograron la localización y rescate de tres trabajadores, dos de ellos con vida y uno más sin signos vitales.

El primer minero rescatado con vida fue José Alejandro Cástulo Colín, quien logró salir de la mina el 30 de marzo, cinco días después del incidente.

Estas fueron las primeras palabras del minero rescatado tras 13 días en la mina de Santa Fe, Sinaloa: “no perdí la fe”

El segundo trabajador localizado con vida fue Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Papasquiaro, Durango. Zapata permaneció más de 300 horas bajo tierra y fue encontrado la tarde del 8 de abril por buzos del Ejército Mexicano.

El tercer minero localizado fue Abraham Aguilera Aguilera, originario de Guanajuato y de 33 años de edad, quien fue extraído de la mina sin vida la noche del 8 de abril. La identificación formal estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediante estudios realizados en el Servicio Médico Forense y con apoyo de muestras sanguíneas de sus familiares.

La búsqueda del último minero atrapado continúa con el acompañamiento de autoridades federales, estatales y cuerpos de rescate.