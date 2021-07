“Más que un destape es reconocer una condición”: Marcelo Ebrard reafirmó su interés por ser presidente de México

Ebrard destacó estar consciente de que aún faltaban un par de años para iniciar la contienda política (Foto: José Méndez/EFE)

Este viernes, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reafirmó sus aspiraciones por convertirse en el próximo presidente de México y aclaró que sólo sería a través del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Mas que un destape reconocer una condición que yo tengo que ser honesto y decir lo que busco y lo que planteo. Yo creo que todos debemos hacer todos lo mismo, estamos en otra etapa política”, sentenció el canciller durante una entrevista con Azucena Uresti.

En este sentido, Ebrard destacó estar consciente de que aún faltaban un par de años para iniciar la contienda política, por lo que actualmente su prioridad era continuar en su puesto y desempeñar su trabajo de la mejor manera.

Respecto al controversial destape que hizo, el funcionario recalcó que el contexto político de México ya no es el mismo de hace unos años, así que decidió ser “transparente” hasta en sus intenciones políticas

“Estamos en un país donde antes no se hablaba de esto [...] hoy lo que nos ha dicho el presidente es hablemos claro”, recalcó.

Asimismo, ante la pregunta de la periodista sobre si pensaba renunciar a la contienda presidencial como había ocurrido en años anteriores, el canciller ahondó en que no era algo que acontecería en esta ocasión.

Rl canciller mencionó que no claudicaría (Foto: REUTERS)

“Si acabo de decir que me interesa participar, sería incongruente pensar en declinar. Hoy en día no está en mi mente [...] si yo ahorita les digo una cosa pensando en declinar, sería absurdo”, dijo.

También destacó que su intención no era participar con cualquier partido político, sino que él tiene muy en claro cuales son las ideas que defiende y cuales desea representar.

“Yo estoy en un gobierno y participo en una transformación del país y no podría yo estar diciendo que por cualquier ideología y por cualquier partido, seria yo un ambicioso vulgar”, remarcó.

Así, apuntó que él estaría con Morena durante su camino político, ya que estaba convencido de los ideales que rigen tanto al partido, como al actual gobierno de México.

“Yo me veo defendiendo una causa y esa causa en la que estoy [...] si yo no tuviera esa convicción yo no estaría participando en este proyecto, es un tema de convicciones no nada más de oportunidades políticas”, exclamó.

Cabe recordar que apenas hace unos días, Marcelo Ebrard habló sobre sus aspiraciones presidenciales.

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya no existe la práctica “del tapado” (Foto: Presidencia de México)

“En primer lugar dije: hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta.. En segundo lugar faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso.. Seamos consistentes, perseverantes y leales. y por supuesto que cuando eso llegue, estaremos preparados para participar, de acuerdo a las reglas”, enfatizó Marcelo Ebrard.

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya no existe la práctica “del tapado”, es decir la designación por parte del Ejecutivo de quien será el candidato del partido a las siguientes elecciones presidenciales en 2024.

Asimismo, se mostró despreocupado con el cumplimiento de las funciones de quienes tienen un lugar en su gabinete, pues aseguró que están cumpliendo con lo que les corresponde y lo más importante es que haya relevo generacional, es decir, hay opciones para que México elija y no permitir ni justificar la reelección.

“Ya, dejar atrás esas prácticas del tapadismo, la designación, el dedo, o aquellas frases célebres, legendarias de que ‘el que se mueve no sale en la foto´, o otras hasta más ofensivas, de que ‘está flaca la caballada’ y todas esas cosas, no eso ya no”, expresó el mandatario mexicano.

SEGUIR LEYENDO: