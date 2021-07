“Prepárate a bañar con agua fría”: Vicente Fox se burló del “Gas Bienestar” de AMLO

Vicente Fox se burló de la nueva empresa estatal del mandatario Andrés Manuel López Obrados, Gas Bienestar (Foto: Cuartoscuro)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, se burló de la nueva empresa estatal del mandatario Andrés Manuel López Obrados, Gas Bienestar, comparando el servicio con el desabasto de medicamentos para los niños con cáncer.

El pasado 7 de julio, el presidente de la República anunció la creación de una empresa para distribuir hidrocarburo a “precio justo” y sin afectar a las empresas de gas, fomentando la competencia.

“Estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a un precio justo. ‘Gas Bienestar’ se va a llamar y se van a vender cilindros de 20 y 30 kilos”, dijo durante conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Por lo anterior, Vicente Fox señaló a través de su cuenta de Twitter que si el gas se surtirá a las casas como se abastecen los hospitales de medicamentos para niños con cáncer, es mejor prepararse para tomar un baño con agua fría.

“Si el gas que te van a surtir es como la medicina para los niños con cáncer. Prepárate a bañar con agua fría”, ironizó en su red social.

Este no ha sido el único comentario que ha realizado el ex mandatario sobre el nuevo servicio; poco después de su anuncio el pasado 7 de julio, Fox se burló por su creación, recordando a sus seguidores sobre el fracaso de INSABI y el desabasto de medicamentos.

“De los creadores del INSABI y el desabasto de medicinas, ahora llega el ‘gas bienestar’”, escribió.

En otra publicación indicó que la empresa sería un completo fracaso y reclamó el uso de los impuestos para su creación; agregó que el presidente estaba retrocediendo cien años por la apertura de empresas nacionales así como “lo hizo el PRI”.

Fox se burló por su creación, recordando a sus seguidores sobre el fracaso de INSABI y el desabasto de medicamentos (Foto: Cuartoscuro)

“Seguro fracaso. Y es nuestro dinero apá! Porque no pone también una acerera; y luego una automotriz y luego cines......... Igualito que hizo el PRI. CIEN AÑOS ATRÁS ESTUPIDO!!”, señaló Vicente Fox.

El ex mandatario no fue el único en criticar la nueva propuesta del presidente, pues varios personajes opositores a la actual administración reclamaron o se burlaron desde su presentación en Palacio Nacional; uno de ellos fue el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, quien señaló que el nuevo servicio se pagará con los impuestos de la gente, y cuestionó al mandatario sobre cuánto le costará la empresa.

“Una más de las ocurrencias y malas decisiones de @Lopezobrador_ es el conformar una empresa paraestatal como #GasBienestar, dizque para que lo distribuya el Estado. ¿Cuánto le va a costar a las y los mexicanos? Que no nos mientan, se va a pagar con los impuestos de la gente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gas Bienestar, la nueva creación de AMLO

Video: Gobierno de México

Detalló que se comprarán cilindros, vehículos, transportadores y se instalarán gaseras para su operación en la Ciudad de México, donde se encuentran los precios más altos de gas LP.

El presidente explicó que su administración no subsidiará la venta del gas, sin embargo, el margen de ganancias será pequeño, por lo que permitirá ofrecer el combustible a un menor precio.

“Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país. No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina y energía eléctrica, pero no en gas porque ha aumentado el precio por encima de la inflación”, declaró en su conferencia matutina.

