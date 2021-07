“Que no nos mientan”: Jesús Zambrano criticó a AMLO y su Gas Bienestar

Video: Twitter/@Jesus_ZambranoG

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, criticó la nueva empresa estatal del presidente Andrés Manuel López Obrados, Gas Bienestar, por ser “una más de las ocurrencias y malas decisiones” del mandatario.

El pasado 7 de junio, el presidente de la República anunció la creación de una empresa para distribuir hidrocarburo a “precio justo” y sin afectar a las empresas de gas, fomentando la competencia “que es casi inexistente”.

“Estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a un precio justo. ‘Gas Bienestar’ se va a llamar y se van a vender cilindros de 20 y 30 kilos”, dijo desde Palacio Nacional.

Detalló que se comprarán cilindros, vehículos, transportadores y se instalarán gaseras para su operación en la Ciudad de México, donde se encuentran los precios más altos de gas LP; explicó que su administración no subsidiará la venta del gas, sin embargo, el margen de ganancias será pequeño, por lo que permitirá ofrecer el combustible a un menor precio.

“Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país. No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina y energía eléctrica, pero no en gas porque ha aumentado el precio por encima de la inflación”, declaró en su conferencia matutina.

Por lo anterior, el dirigente nacional del PRD señaló que el nuevo servicio se pagará con los impuestos de la gente, y cuestionó al mandatario sobre cuánto le costará la empresa.

“Una más de las ocurrencias y malas decisiones de @Lopezobrador_ es el conformar una empresa paraestatal como #GasBienestar, dizque para que lo distribuya el Estado. ¿Cuánto le va a costar a las y los mexicanos? Que no nos mientan, se va a pagar con los impuestos de la gente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Junto a la publicación, el político perredista compartió un video en el que señaló que hacer, construir y conformar una empresa paraestatal, como Gas Bienestar, le va a costar al pueblo mexicano porque “se va a pagar con los impuestos de la gente; va a sacarse el dinero de la gente de una bolsa y lo va a usar para supuestamente abatir el precio del gas”.

Declaró que el precio del gas doméstico ha aumentado por múltiples razones, por lo que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha hecho múltiples recomendaciones para buscar regular el precio del gas y bajar el que distribuyen las empresas privadas, sin embargo, AMLO la “quiere desaparecer, dizque porque es un cero a la izquierda”.

“Es una más de las ocurrencias del presidente, una de esas decisiones que le terminan costando caro al país. ¿Cuántos puntos de ventas se van a requerir, de almacenamiento y trabajadores? ¿Cuánto nos va a costar a todos los mexicanos?”, aseveró el funcionario.

Recomendó al mandatario federal no ignorar y aplicar las reglas que le dicta la COFECE, pues le recordó el caso del desabasto de medicamentos, en donde crearía una empresa propia de distribución y que “resultó un fracaso”.

“Todo lo que estamos viendo del desabasto de medicamentos, especialmente los que han causado la muerte de niños con cáncer, le está costando mucho al país y no se resuelven los problemas”, afirmó el perredista.

Aseguró que estas ocurrencias y malas decisiones del gobierno son las que tienen a México en las ruinas, y pidió a la ciudadanía no irse con la finta de que va a bajar el precio del gas, ya que hay otros mecanismos para lograrlo, “pero no de esa manera, no con ocurrencias”.

“Hay que saber un poco de las reglas y leyes de la economía, señor presidente. Dígales a sus asesores que le den buenos consejos”, finalizó Zambrano.

